PlayStation Plus : les jeux Essential de février 2024

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Essential pour le mois de février 2024.

Tl;dr Les jeux PlayStation Plus Essential disponibles pour le mois de février 2024 sont Foamstars, Rollerdrome et Steelrising.

Les abonnés au PlayStation Plus peuvent accéder à trois nouveaux titres chaque mois.

Foamstars de Square Enix va faire ses débuts avec le PlayStation Plus.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus Essential pour le mois de février 2024

Les jeux PlayStation Plus Essential disponibles pour le mois de février 2024 sont Foamstars, Rollerdrome et Steelrising. Foamstars (Square Enix/Toylogic), un jeu de tir festif, sera lancé directement via l’abonnement PlayStation Plus de Sony. Les joueurs utiliseront des armes tirant de la mousse glissante pour se déplacer dans l’arène lors de batailles entre équipes de quatre joueurs.

Des combats singuliers au programme

Rollerdrome (Private Division/Roll7) et Steelrising (Nacon/Spiders) apportent également leur lot de combats uniques au PlayStation Plus en février 2024. Le premier propose des deathmatches gladiatoires sur roues dans un univers dystopique. Steelrising, quant à lui, est un souls-like rapide et fluide se déroulant pendant la Révolution française, où le roi Louis XVI a levé une armée d’automates.