Secret Level sera de retour sur Amazon Prime Video avec une saison 2

La plateforme de streaming Amazon Prime Video annonce une deuxième saison pour la série d'anthologie animée pour adultes Secret Level.

Tl;dr Secret Level a été renouvelée pour une saison 2.

La série diffusée sur Amazon Prime Video propose des histoires inspirées de jeux vidéo célèbres avec un casting de stars.

Créée par Tim Miller, Secret Level combine action, humour et animation de qualité pour plaire aux fans de jeux vidéo et d’animation.

Une première saison acclamée

Secret Level a connu un démarrage spectaculaire sur Amazon Prime Video, devenant la série animée la plus regardée de tous les temps sur la plateforme de streaming. La saison 1, composée de 15 épisodes, a rapidement captivé les spectateurs, atteignant un total de 155,3 millions de minutes visionnées aux États-Unis en une semaine. Ce succès s’est traduit par environ 1,4 million de vues, un exploit pour une série animée. Secret Level de Blur Studio a tellement bien trouvé son public que Amazon Prime Video a annoncé son renouvellement pour une saison 2.

Le concept de Secret Level

Secret Level se distingue par son format d’anthologie adulte offrant des histoires courtes inspirées de célèbres jeux vidéo. Chaque épisode plonge les spectateurs dans un univers unique, mélangeant action et humour dans des scénarios riches en références aux jeux rétro et modernes. Outre Pac-Man et Dungeons & Dragons, des jeux comme Sifu, Armored Core, Warhammer 40,000, Mega Man ou encore Honor of Kings sont au cœur de l’intrigue, permettant aux fans de redécouvrir des mondes iconiques. Les créateurs de la série ont su allier des éléments de nostalgie à des récits originaux, ce qui explique en grande partie son succès. La saison 2 promet d’explorer de nouveaux jeux vidéo, avec des surprises qui réjouiront sûrement les amateurs de culture vidéoludique.

Un casting impressionnant

Le casting de Secret Level est l’un de ses points forts. Parmi les voix de la saison 1, on retrouve des stars de renom comme Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, Keanu Reeves, et Temuera Morrison. Ces acteurs apportent leur talent et leur charisme à des personnages hauts en couleur, renforçant l’aspect divertissant de la série. En plus de ces grandes figures du cinéma, on peut également noter la présence de talents tels qu’Ariana Greenblatt, Emily Swallow, et Gabriel Luna. La diversité du casting permet de donner une voix unique à chaque histoire et de toucher un large public. L’attrait de ces célébrités ajoute une dimension supplémentaire à la série, qui ne se contente pas d’être un simple hommage aux jeux vidéo, mais devient un événement à part entière.

Un créateur de renom

La série Secret Level a été créée par Tim Miller, un réalisateur reconnu pour son travail sur Deadpool et la sixième film Terminator. Son expertise en matière de narration visuelle et son goût pour les récits décalés se ressentent dans chaque épisode. Tim Miller a su s’entourer d’une équipe de talent, notamment Dave Wilson, le directeur superviseur de la série. Ensemble, ils ont créé une expérience visuelle immersive et intrigante qui séduit à la fois les fans de jeux vidéo et les amateurs d’animation. Le partenariat avec Blur Studio, le studio de production derrière la série, garantit une qualité d’animation impeccable, mêlant art traditionnel et technologies de pointe. Le retour de la série pour une saison 2 promet ainsi de nouvelles aventures encore plus spectaculaires.