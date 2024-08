La série animée d’anthologie « Secret Level » débarque sur Prime Video

L'équipe de "Love, Death and Robots" lance une nouvelle série en décembre.

TL;DR Secret Level est une nouvelle série animée inspirée par les jeux vidéo.

Provenant de l’équipe derrière Love, Death and Robots, diffusée sur Amazon Prime.

Chaque épisode de la série est inspiré d’un jeu différent.

Secret Level, la nouvelle série d’Amazon Prime inspirée par le monde des jeux vidéo, est sur le point de faire ses grands débuts. Prévu pour le 15 décembre, elle promet une nouvelle expérience œcuménique pour les amateurs de grande qualité artistique.

Un coup de maître de l’équipe créative de Love, Death and Robots

Derrière Secret Level, on retrouve la même équipe créative qui a donné naissance à Love, Death and Robots sur Netflix. Ces mêmes esprits prodigieux ont sculpté une réputation pour créer des œuvres d’animation magistrales. Leur spécialité ? Capter l’attention d’un public adulte avec un art raffiné. Leur objectif, avec Love, Death and Robots, était d’inspirer une « joie de nerd », et avec Secret Level, ils semblent poursuivre cette quête.

Inspirée par des jeux variés

La particularité de Secret Level, c’est la diversité de ses sources d’inspiration. Chacune des quinze histoires qui composent la série est inspirée d’un jeu différent. Une liste inspirée par le respect, allant de Armored Core à Warhammer 40 000, en passant par Mega Man et PAC-MAN.

Une évolution naturelle

L’inspiration par les jeux vidéo sonne comme une évolution naturelle pour ce type de vitrine artistique. Il suffit de regarder les cinématiques de certains titres AAA actuels pour constater qu’ils ont tout le polissage et l’émotion des films indépendants. De plus, les séries télévisées inspirées par les jeux vidéo ont rencontré un succès sans précédent ces dernières années grâce à des projets comme Fallout, The Last of Us et Arcane.

En conclusion, Secret Level enfile parfaitement le maillot du jeu vidéo pour nous offrir une nouvelle épopée artistique, qui ravira sans aucun doute le public adulte. Alors, prêts à plonger dans l’expérience Secret Level à partir du 15 décembre ?