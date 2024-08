HBO dévoile le premier teaser de la Saison 2 de « The Last of Us »

De nouveaux membres rejoignent la distribution tandis que Joel fait face aux répercussions de ses actions passées.

TL;DR Premier teaser de la saison 2 de The Last of Us dévoilé.

Nouveaux personnages introduits et divergences avec le jeu vidéo esquissées.

La saison 2 sera plus courte, avec une troisième saison « significativement plus grande ».

Un aperçu captivant de la saison 2 de The Last of Us

Enfin ! HBO nous a donné un avant-goût de la deuxième saison de The Last of Us. Cette bande-annonce, bien que brève, apporte son lot d’indices sur ce à quoi on pourra s’attendre pour la sortie de la série en 2025.

Interactions intrigantes et nouveaux personnages

L’aperçu commence par une conversation intense entre Joel – incarné par Pedro Pascal – et un nouveau personnage joué par Catherine O’Hara. Un dialogue intriguant dans lequel O’Hara, qui semble être la thérapeute de Joel, l’interroge sur son passé. « L’as-tu blessée ? » demande-t-elle. « Je l’ai sauvée », répond-il.

Outre le rôle mystérieux d’O’Hara, d’autres personnages apparaissent pour la première fois, dont Abby (Kaitlyn Dever), Isaac (Jeffrey Wright reprenant son rôle vocal du jeu vidéo) et Dina interprétée par Isabela Merced. On retrouve également parmi le casting récurrent, Tommy, le frère de Joel (Gabriel Luna) et Ellie (Bella Ramsey), qui se démarquent dans des scènes d’action palpitantes.

Une partition en deux saisons pivot

Faisant suite à l’annonce de l’année dernière, les showrunners Craig Mazin et Neil Druckmann ont confirmé leur décision de scinder les événements du jeu vidéo The Last of Us Part II en deux saisons. Cette démarche est le fruit de la volonté de respecter la complexité de l’histoire, plus étoffée que dans l’original. C’est pourquoi la seconde saison ne comportera que sept épisodes, préambule à une troisième saison « significativement plus importante », ont-ils annoncé.

Des divergences avec le jeu vidéo

Comme la première saison de la série qui suivait globalement le déroulé du jeu avec quelques intelligents écarts, la deuxième saison s’annonce similaire. Néanmoins, la bande-annonce dévoile déjà un décalage notable : une confidence de Joel faite à O’Hara, qui, dans le jeu, n’était révélée qu’à son frère.