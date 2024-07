The Last of Us sur HBO : Ellie et Dina en chasse à Seattle pour la saison 2

Les premières images de Dina et Ellie, interprétées par Isabela Merced et Bella Ramsey, dans la saison 2 de la série télévisée The Last of Us.

Tl;dr Des photos inédites de la saison 2 de The Last of Us.

Bella Ramsey et Isabela Merced incarnent Ellie et Dina.

La relation entre Ellie et Dina est au coeur de la saison 2 de The Last of Us.

La série télévisée The Last of Us enrichit son casting pour la deuxième saison.

Ellie et Dina dans la saison 2 de The Last of Us

Des photos inédites du tournage de la saison 2 de The Last of Us, la série à succès de Sony et HBO, ont été dévoilées. On y découvre Bella Ramsey et Isabela Merced, incarnant respectivement Ellie et Dina, en pleine action.

Dina & Ellie! ❤️ Isabela Merced and Bella Ramsey filming #TheLastofUs Season 2 🔥 pic.twitter.com/mu52kKZDgZ — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) July 8, 2024

Un aperçu du décor post-apocalyptique

Les photos ont été prises lors du tournage à Vancouver, au Canada. On y voit Ellie et Dina évoluer dans une Seattle post-apocalyptique. Les deux actrices sont vues, pistolets à la main, déambulant dans une rue de la ville délabrée et envahie par la végétation.

Une nouvelle relation cruciale à transposer sur le petit écran

Tout comme la dynamique entre Joel et Ellie était cruciale dans la première saison, la relation entre Ellie et Dina sera déterminante pour le succès de la saison 2 de The Last of Us sur HBO. Leur relation, d’abord amicale, évolue pour devenir quelque chose de plus dans le jeu. La nouvelle saison promet de traiter cette dynamique avec habileté et subtilité.

Un casting enrichi pour The Last of Us

La deuxième saison de The Last of Us accueille de nombreux nouveaux venus : Kaitlyn Dever dans le rôle d’Abby, Young Mazino dans celui de Jesse, Spencer Lord en Owen, Danny Ramirez en Manny, Jeffrey Wright en Isaac et Tati Gabrielle en Nora. L’actrice Catherine O’Hara a également rejoint le casting, mais son rôle reste encore inconnu.