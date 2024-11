Tout savoir sur Secret Level : casting, intrigue et date de diffusion

Avec Secret Level, la plateforme de streaming Amazon Prime Video propose une série d’anthologie animée qui revisite les univers de jeux vidéo cultes à travers des histoires originales.

Tl;dr Secret Level est une série d’anthologie animée inspirée de jeux vidéo populaires.

Elle réunit des stars telles que Keanu Reeves, Arnold Schwarzenegger et Kevin Hart.

Secret Level sera diffusée à partir du 10 décembre 2024 sur Amazon Prime Video.

Une série événement pour les amateurs de jeux vidéo

Produite par Amazon MGM Studios et Blur Studio, Secret Level est une série d’anthologie animée pour adultes unique en son genre. Ses histoires courtes originales plongent les spectateurs dans l’univers de jeux vidéo emblématiques comme God of War, Sifu, Armored Core, Honor of Kings ou encore Mega Man et New World. Inspirée par les créateurs de LOVE, DEATH + ROBOTS, Secret Level a pour mission de séduire aussi bien les fans de science-fiction que les joueurs avec une vision artistique qui célèbre le monde vidéoludique.

Un casting de choix

Pour ce projet ambitieux, la plateforme de streaming Amazon Prime Video a réuni un casting prestigieux. À l’affiche de Secret Level, on retrouve Arnold Schwarzenegger (Terminator), Kevin Hart (Jumanji), Keanu Reeves (John Wick) ainsi que Temuera Morrison (Le Livre de Boba Fett), Ariana Greenblatt (Barbie), Heaven Hart (Kevin Hart: Zero F**ks Given) et Emily Swallow (The Mandalorian). Le casting est complété par des talents comme Gabriel Luna (The Last of Us), Ricky Whittle (American Gods), Patrick Schwarzenegger (The White Lotus), Merle Dandridge (The Last of Us), Claudia Doumit (The Boys), Adewale Akinnuoye-Agbaje (His Dark Materials), Clive Standen (Vikings), Laura Bailey (La Légende de Vox Machina) et Michael Beach (Tulsa King). Avec ce mélange de figures emblématiques et de talents montants, la série d’anthologie animée pour adultes Secret Level garantit des interprétations captivantes pour chaque épisode.

Une intrigue multiple, inspirée par des mondes virtuels

Secret Level propose une structure en épisodes autonomes, chacun inspiré par des jeux vidéo populaires et conçu comme une exploration unique d’univers imaginaires. Ces récits animés abordent des thèmes qui touchent aux passions des gamers tout en explorant des dilemmes technologiques et humains. Les quinze épisodes prévus permettent une grande variété d’approches et de styles, mêlant exploration, suspense, et aventures dans des mondes virtuels divers. Avec Tim Miller à la production et Dave Wilson en tant que réalisateur superviseur, l’ambiance de la série s’annonce immersive et surprenante.

Une diffusion mondiale

Les abonnés d’Amazon Prime Video pourront découvrir Secret Level dès le 10 décembre 2024, avec les quinze épisodes étalés jusqu’au 17 décembre 2024. La série d’anthologie animée pour adultes sera disponible dans plus de 240 pays et territoires, offrant une diffusion mondiale aux amateurs de science-fiction et d’animation.