Comment regarder les films Jumanji dans l’ordre chronologique

Voici l'ordre chronologique pour suivre l'univers de Jumanji sans se perdre.

Tl;dr La franchise Jumanji dure depuis des décennies.

Il existe quatre films Jumanji, dont un nouveau en préparation.

Zathura: A Space Adventure s’inscrit dans la chronologie de Jumanji.

Il est recommandé de regarder le premier Jumanji avant les autres.

La franchise Jumanji : plus forte que jamais

La franchise Jumanji, malgré ses décennies d’existence, connaît actuellement un regain de popularité grâce au succès de ses dernières adaptations. Le film original, véritable phénomène des années 1990 avec Robin Williams, a engendré plusieurs suites jusqu’aux années 2010. Avec un nouveau film Jumanji déjà confirmé, c’est le moment idéal pour redécouvrir cette série.

Les films Jumanji : un ordre de visionnage

La série Jumanji compte actuellement trois films, un quatrième étant en préparation. Heureusement, l’ordre de sortie et l’ordre chronologique des trois films Jumanji sont les mêmes. La série Jumanji commence avec le premier film, sorti en 1995, bien que le film débute en 1969 pour expliquer comment Alan Parrish s’est retrouvé coincé dans Jumanji.

Zathura: A Space Adventure et son lien avec Jumanji

Bien qu’il n’y ait actuellement que trois films principaux Jumanji, la franchise s’étend au-delà de cette série, avec un autre film intitulé Zathura: A Space Adventure. Tout comme Jumanji, Zathura: A Space Adventure tourne autour d’un autre jeu qui a des effets horribles sur la réalité, bien que cette fois le jeu soit basé sur la science-fiction. Zathura: A Space Adventure est sorti en 2005 et s’inscrit dans la chronologie de la franchise Jumanji entre le film original et Jumanji: Welcome to the Jungle.

L’importance de visionner le premier Jumanji

Bien que les différents films Jumanji puissent sembler déconnectés à première vue, il est en réalité important de regarder le premier film Jumanji avant les autres. Les suites de Jumanji contiennent des références et des easter eggs qui font allusion au temps passé par Alan Parrish dans le jeu, et ceux-ci seront manqués par les spectateurs qui n’ont pas vu l’original.