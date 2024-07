Les personnages de Vikings: Valhalla devenus rois d’Angleterre après le règne de Canute

Dans Vikings: Valhalla, après le règne de Canute, Harald Sigurdsson et Emma de Normandie deviennent des personnages centraux avec des revendications au trône d'Angleterre. Cependant, historiquement, ce sont les fils de Canute, Harold Harefoot et Harthacnut, qui deviennent rois.

Tl;dr La saison 3 de Vikings: Valhalla se conclut avec des personnages devenant rois d’Angleterre.

Harold Harefoot, Harthacanute, Edward le Confesseur, Harold Godwinson, et Guillaume le Conquérant règnent successivement.

Les personnages de Vikings: Valhalla diffèrent parfois de leurs homologues historiques.

Vikings: Valhalla se termine avec des questions encore sans réponses.

Vikings: Valhalla, un mélange d’histoire et de fiction

La série télévisée Vikings: Valhalla diffusée sur la plateforme de streaming Netflix a conclu sa troisième saison, mais les histoires de ses personnages ne s’arrêtent pas là. Certains d’entre eux sont devenus rois d’Angleterre après la mort du roi Canute. Cependant, la série a parfois modifié les événements historiques pour servir son intrigue.

Les rois d’Angleterre dans Vikings: Valhalla

Harold Harefoot, le second fils de Canute et d’Aelfgifu, fait ses débuts dans la première saison de Vikings: Valhalla. Il a l’ambition de devenir roi d’Angleterre, une ambition qui se concrétise à la mort de Canute. Cependant, en réalité, ce n’est pas le seul à devenir roi d’Angleterre.

Après la mort de Harefoot, Harthacanute, le plus jeune fils de Canute, devient roi d’Angleterre et du Danemark. Cependant, sa santé fragile lui fait choisir Edward le Confesseur comme son héritier. Edward, fils d’Emma et d’Aethelred, règne jusqu’en 1066, date à laquelle il est remplacé par Harold Godwinson. Ce dernier n’est roi que pendant neuf mois avant d’être tué par Guillaume le Conquérant, qui devient le premier roi normand d’Angleterre.

Des différences entre la série et l’histoire

Vikings: Valhalla s’appuie sur l’histoire, mais modifie certains événements et personnages pour son intrigue. Par exemple, le Harold Harefoot de la série est différent de son homologue historique. De même, Edward le Confesseur et Harold Godwinson ont des histoires légèrement différentes dans la série par rapport à l’histoire réelle.