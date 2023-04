Armored Core VI : Fires of Rubicon de FromSoftware sortira durant l’été

Le lancement du action-RPG de science-fiction à la troisième personne Armored Core VI : Fires of Rubicon sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xnox One et PC via Steam est prévu pour le 25 août prochain.

Les vastes environnements de la planète Rubicon 3 offrent une incroyable impression de grandeur, avec des zones riches et variées. Grâce à l’Armored Core, une puissante machine de guerre robotisée, et à ses capacités de mouvement avancées, les joueurs pourront explorer ces grands espaces à leur guise. Ils rencontreront de nombreux décors et objectifs différents au fur et à mesure qu’ils avanceront à travers la structure de progression du jeu, basée sur des missions, comme dans les précédents opus.

Masaru Yamamura, game director chez FromSoftware, a déclaré :

Il s’agit d’un monde complexe et multicouche, regorgeant de mégastructures et d’énormes installations souterraines construites par les anciens habitants. Ces structures couvrent une surface planétaire ravagée par le froid extrême et la contamination à la suite de la grande catastrophe, et les joueurs exploreront ces différents environnements au fur et à mesure qu’ils avanceront dans leur aventure. Certaines missions vous amèneront à vous battre sur de vastes champs de bataille, une activité très axée sur le combat. Mais il vous arrivera aussi de récupérer des données dans des épaves et d’accomplir d’autres objectifs secondaires.

Armored Core VI : Fires of Rubicon, un reboot de la licence avec des mechas

Dans Armored Core VI : Fires of Rubicon, qui n’a aucun lien avec les anciens opus, une étrange substance a été découverte sur la planète reculée Rubicon 3. En tant que source d’énergie, elle aurait pu permettre d’incroyables avancées en matière de technologie et de communication, mais elle a provoqué une immense tempête de feu qui a ravagé la planète et les étoiles environnantes, laissant dans son sillage un système solaire dévoré par les flammes. Près d’un demi-siècle plus tard, cette substance a refait surface sur Rubicon 3. La planète, désormais contaminée, a été interdite d’accès depuis le désastre. Cependant, des compagnies d’autres planètes et des groupes de résistants s’affrontent pour son contrôle. Les joueurs seront alors amenés à s’infiltrer sur Rubicon en tant que mercenaire indépendant et plonger dans une lutte pour la substance mystérieuse avec les compagnies et les autres factions.

Armored Core VI : Fires of Rubicon et ses différentes éditions

Armored Core VI : Fires of Rubicon – Standard Edition

Jeu de base

Bonus de précommande : personnalisation spéciale MELANDER C3 G13 “TENDERFOOT”, ensemble de pièces MELANDER C3 (déblocage en avance), emblème (déblocage en avance) et décalcomanie exclusive

Armored Core VI : Fires of Rubicon – Launch Edition

Jeu de base

Cartes d’illustration

Autocollants

Affich

Bonus de précommande : personnalisation spéciale MELANDER C3 G13 “TENDERFOOT”, ensemble de pièces MELANDER C3 (déblocage en avance), emblème (déblocage en avance) et décalcomanie exclusive

Armored Core VI : Fires of Rubicon – Deluxe Edition

Jeu de base

Artbook numérique

Soundtrack numérique

Bonus de précommande : personnalisation spéciale MELANDER C3 G13 “TENDERFOOT”, ensemble de pièces MELANDER C3 (déblocage en avance), emblème (déblocage en avance) et décalcomanie exclusive

Armored Core VI : Fires of Rubicon – Collector’s Edition

Jeu de base

Figurine d’un Armored Core

Soundtrack numérique

SteelBook exclusif

Artbook relié

Épinglettes

Autocollants

Cartes d’illustration

Affiche

Bonus de précommande : personnalisation spéciale MELANDER C3 G13 “TENDERFOOT”, ensemble de pièces MELANDER C3 (déblocage en avance), emblème (déblocage en avance) et décalcomanie exclusive

Armored Core VI : Fires of Rubicon – Premium Collector’s Edition