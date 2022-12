FromSoftware relance et réimagine Armored Core avec Bandai Namco

Un retour dans le monde des mechas pour le studio japonais FromSoftware

Supervisé par les talentueux Hidetaka Miyazaki et Masaru Yamamura de FromSoftware, Armored Core VI : Fires of Rubicon se déroule à Rubicon 3, une planète contaminée et scellée par une mystérieuse substance qui l’a engloutie, elle et les étoiles environnantes, dans des flammes et des tempêtes, formant un système stellaire brûlant. Alors que des corporations extra-terrestres et des groupes de résistance se disputent le contrôle de cette fameuse substance, les joueurs infiltrent Rubicon 3 en tant que mercenaire indépendant et se retrouvent dans une lutte pour la substance avec les corporations et autres factions.

Un trailer pour Armored Core VI : Fires of Rubicon

Dans Armored Core VI : Fires of Rubicon, les joueurs vont apprendre à assembler et piloter leur propre mécha avec une maniabilité en 3D pour se déplacer librement dans des missions au rythme effréné. Ils devront relever des défis difficiles et écraser leurs ennemis grâce à des mouvements dynamiques qui utilisent pleinement le combat à distance et la mêlée. Les joueurs peuvent profiter d’une variété d’actions qui ne peuvent être vraiment réalisées qu’avec des mechs.

Armored Core VI : Fires of Rubicon sera disponible courant 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam).