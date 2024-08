Tulsa King : Dwight étend son empire et se fait de nouveaux ennemis dans la saison 2

Paramount+ dévoile la bande-annonce de la saison 2 de Tulsa King.

Dans la peau de Dwight Manfredi, Sylvester Stallone défend son empire contre de nouveaux ennemis.

La série Tulsa King est produite par Taylor Sheridan et Terence Winter.

La saison 2 de Tulsa King sera disponible le 15 septembre 2024 sur Paramount+.

La saison 2 de Tulsa King arrive à la rentrée

La bande-annonce de la saison 2 de Tulsa King, série portée par Sylvester Stallone, vient d’être dévoilée. On y découvre de nouveaux défis pour le personnage principal, Dwight « The General » Manfredi, qui après avoir quitté la prison, continue à étendre son empire criminel.

Des nouveaux défis pour Sylvester Stallone

Le personnage de Sylvester Stallone dans Tulsa King, connu sous le nom de « The General« , doit faire face à de nombreux obstacles. Après la première saison qui se terminait sur une note de suspense, avec l’empire de Dwight Manfredi en danger, la deuxième saison promet de reprendre le fil de l’histoire et de nous plonger au cœur de l’action :

Il est déterminé à se ranger, mais son passé criminel le rattrape.

Il doit faire face à un nouvel ennemi potentiellement dangereux, joué par l’acteur Frank Grillo.

Il doit également gérer ses problèmes juridiques tout en protégeant ceux qui lui sont chers.

Un casting de choix

Outre Sylvester Stallone et Frank Grillo, la série télévisée Tulsa King diffusée sur la plateforme de streaming Paramount+ peut se targuer d’un casting prestigieux, avec notamment Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Domenick Lombardozzi, Andrea Savage, Garrett Hedlund et Dana Delany. À la production, on retrouve Taylor Sheridan et Terence Winter, épaulés par Craig Zisk, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin et Sylvester Stallone lui-même.