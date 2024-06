Pour une saison 3 de “The Last of Us” avec Abby en tête d’affiche

La série HBO "The Last of Us" traite séparément les histoires d'Ellie et Abby.

Tl;dr La série HBO The Last of Us traite séparément les histoires d’Ellie et Abby.

La série pourrait s’étendre sur deux ou trois saisons, selon les créateurs.

Abby, un personnage complexe, pourrait bénéficier de sa propre saison.

La structure narrative du jeu pourrait être préservée dans l’adaptation télévisée.

Une adaptation télévisée audacieuse

Après l’annonce par Craig Mazin et Neil Druckmann que The Last of Us Part II sera adapté en deux ou peut-être même trois saisons pour HBO, les fans ont exprimé leur scepticisme. Cependant, l’histoire riche et complexe du jeu, et notamment celle d’Abby, offre suffisamment de matière pour justifier une telle décision.

Abby, une histoire à part

Abby, d’abord présentée comme un antagoniste détestable, se voit offrir une profondeur de caractère au fur et à mesure que l’on découvre son histoire. Cette transformation du personnage, savamment orchestrée dans le jeu, pourrait être mise en valeur grâce à une saison entière lui étant consacrée.

Un jeu d’équilibriste émotionnel

Le défi de cette adaptation télévisée sera de réussir à faire passer le public de la haine à l’empathie pour Abby, comme le jeu y est parvenu. Les spectateurs pourraient ainsi être amenés à comprendre et même à éprouver de la compassion pour ce personnage complexe.

Une place à part pour Kaitlyn Dever

En attribuant une saison entière à Abby, l’actrice Kaitlyn Dever, qui incarne ce personnage, pourrait se voir offrir une place centrale dans la série. Ce choix audacieux permettrait de mettre en avant le fait qu’Abby n’est pas qu’un simple antagoniste dans l’histoire d’Ellie, mais qu’elle est aussi l’héroïne de sa propre histoire.