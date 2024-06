La deuxième saison de The Last of Us sur HBO ne comptera que sept épisodes

La troisième saison se révèle toutefois bien plus conséquente. Cela serait-il révélateur d'une intrigue encore plus complexe ?

Une deuxième saison en préparation pour The Last of Us

Voilà déjà presque un an et demi que la première saison de The Last of Us, très attendue par les inconditionnels de la série, a fait son apparition sur HBO. Aujourd’hui, nous savons que la deuxième saison arrivera en 2025 avec sept épisodes. Selon Craig Mazin et Neil Druckmann, les directeurs de la série, pendant un entretien approfondi avec Deadline, “L’histoire tirée de la ‘Part II’ du jeu vidéo est beaucoup plus importante que celle du premier jeu.”

Une adaptation fidèle à l’original

La nouvelle saison s’articulera essentiellement autour de cette deuxième partie. “Cela a nécessité de repenser la façon de raconter cette histoire à travers les différentes saisons et de trouver des points de rupture naturels”, explique Mazin. Le co-créateur assure cependant que la série ne dépassera pas le contenu des jeux vidéo originaux.

Une troisième saison envisagée

Même si la date de diffusion de la deuxième saison n’est pas encore connue, Mazin laisse entendre qu’une troisième saison pourrait être envisagée, et serait, selon lui, “significativement plus grande”. L’idée d’une quatrième saison n’est par ailleurs pas écartée.

Le mystère demeure pour un troisième jeu

Le doute persiste quant à l’avenir d’un éventuel troisième jeu. En effet, aucune confirmation officielle n’a été relayée à ce sujet, mais les fans restent optimistes. Comme le dit Mazin : “En tant que fan, je suis enthousiaste à l’idée qu’il puisse y avoir un troisième jeu The Last of Us.” Seul l’avenir nous dira ce qui attend les amateurs de cette franchise.