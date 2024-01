Barbie 2 pourrait mettre en vedette l’actrice précédemment pressentie avant Margot Robbie

Si jamais une suite à Barbie est produite, l'une des actrices qui a failli incarner la célèbre poupée de Mattel en live-action avant Margot Robbie devrait être en tête d'affiche.

Tl;dr Le film Barbie a été un succès retentissant en 2023.

Anne Hathaway avait failli jouer Barbie avant Margot Robbie.

Une suite à Barbie n’est pas exclue, avec Anne Hathaway dans le rôle principal.

Margot Robbie semble réticente à l’idée d’une suite à son Barbie stéréotypée.

L’épopée de Barbie à l’écran

En 2023, le monde du cinéma a été pris par surprise. L’adaptation cinématographique de Barbie, orchestrée par Greta Gerwig, a non seulement pulvérisé les records du box-office, mais a aussi touché les coeurs du public international avec son histoire émouvante d’auto-découverte. Cependant, ce n’était pas la première tentative de création d’un film en prises de vues réelles sur la poupée iconique de Mattel.

Les précédentes tentatives de faire vivre Barbie

Avant que Margot Robbie n’incarne Barbie à l’écran, d’autres actrices, dont Anne Hathaway, étaient pressenties pour ce rôle. Le projet de Barbie a débuté en 2009 et a connu de nombreux rebondissements, avec notamment Amy Schumer attachée au projet en 2016 pour retravailler le scénario et incarner Barbie.

Le projet de suite à Barbie

Le film Barbie ayant connu un succès phénoménal, une suite n’est pas à exclure. Si cette suite voit le jour, il est peu probable qu’elle mette en scène le personnage de Robbie, dont l’arc narratif est déjà complet. En outre, Margot Robbie a exprimé son désintérêt pour une suite. En revanche, il serait envisageable de donner à Anne Hathaway l’opportunité de jouer Barbie.

Anne Hathaway, une Barbie en puissance

L’actrice Anne Hathaway a déjà démontré avec brio son charme naturel et sa capacité à incarner un personnage complexe et émouvant. Avec son style d’actrice distinct de celui de Margot Robbie, elle pourrait apporter une nouvelle dimension au personnage de Barbie. Son talent d’actrice oscarisée et sa capacité à alterner entre les registres comiques et dramatiques font d’elle la candidate idéale pour endosser le rôle principal dans une éventuelle suite à Barbie.