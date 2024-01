Où regarder Barbie ?

Barbie, qui a été l'un des films les plus réussis de 2023, peut être apprécié à maintes reprises par le public dans le confort de leur maison. Et toi, comment préfères-tu le visionner chez toi ?

Tl;dr Barbie, un grand succès de 2023, est maintenant disponible en ligne.

Le film a généré plus de 1,4 milliard de dollars dans le monde.

Il est possible de le regarder en streaming sur Max.

Il est également disponible à la location et à l’achat sur plusieurs plateformes.

Le phénomène Barbie : un triomphe cinématographique de 2023

L’année 2023 a été marquée par le succès phénoménal du film Barbie. Réalisé par Greta Gerwig, le film a brillamment donné vie à la célèbre poupée de notre enfance, avec des performances remarquables de Margot Robbie et Ryan Gosling. Le film a été salué pour ses décors impressionnants, son message d’émancipation féminine et sa conclusion puissante.

Barbie a su conquérir le cœur de son public, générant plus de 1,4 milliard de dollars de recettes à l’échelle mondiale. Le film a su exploiter la nostalgie entourant la poupée Barbie et a déclenché un phénomène sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs ont adopté la tendance mode “Barbiecore”, s’habillant en rose et citant les monologues puissants et les moments drôles du film.

Pour ceux qui souhaitent (re)découvrir Barbie , le film est maintenant facilement accessible en ligne. Il est possible de le regarder en streaming sur Max, avec des plans allant de 9,99 $ à 19,99 $ par mois, ce dernier permettant de regarder certains titres en 4K UHD sur quatre appareils.

Location et achat de Barbie sur différentes plateformes

En plus de Max, Barbie est également disponible à la location et à l’achat sur plusieurs plateformes, notamment Apple TV, Amazon, Google Play, YouTube, Vudu, Microsoft et Spectrum. Les frais de location sont généralement de 5,99 $, à l’exception de Spectrum qui facture 6,99 $. L’achat du film est proposé à 19,99 $ sur toutes ces plateformes.

