Greta Gerwig et ses chances aux Oscars avec Barbie

Barbie sera certainement nommée dans plusieurs catégories lors de la prochaine cérémonie des Oscars, notamment une qui pourrait réparer une précédente omission concernant la réalisatrice américaine Greta Gerwig.

Barbie compensera l’oubli de Greta Gerwig aux Oscars

Le succès de Barbie, réalisé par Greta Gerwig, ne fait aucun doute. Le film a remporté un franc succès auprès du public et des critiques, enregistrant un record de recettes mondiales de 1,442 milliards de dollars en 2023, faisant de Gerwig la réalisatrice la plus rentable. Cette réalisation a déjà valu à Gerwig de nombreuses nominations pour les 96e Oscars en 2024. Cependant, malgré son succès, Gerwig pourrait ne pas remporter le prix dans la catégorie où elle a été précédemment écartée.

La carrière de Gerwig et ses précédentes nominations

Depuis sa première réalisation solo en 2017 avec Lady Bird, Gerwig a reçu plusieurs nominations aux Oscars. Lady Bird a été nominé cinq fois aux 90e Oscars, et Little Women a suivi en recevant six nominations aux 92e Oscars. Le film Barbie pourrait être représenté dans encore plus de catégories aux prochains Oscars, y compris dans celle qui aurait dû honorer Gerwig pour Little Women il y a presque quatre ans.

Les obstacles à la victoire de Gerwig

Bien que la nomination de Gerwig pour le meilleur réalisateur aux 96e Oscars soit inévitable, elle ne devrait probablement pas l’emporter. Elle aura une forte concurrence, notamment avec Christopher Nolan et Martin Scorsese, qui devraient être nominés pour Oppenheimer et Killers of the Flower Moon, respectivement. Nolan, qui n’a reçu qu’une seule nomination pour le meilleur réalisateur à ce jour, pourrait être favorisé par les votants en raison de sa réputation de l’un des meilleurs réalisateurs des 20 dernières années.