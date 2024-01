The New Look : Christian Dior est à l’honneur sur Apple TV+

Le drame biographique The New Look de Todd A. Kessler va retracer la vie du célèbre créateur de mode Christian Dior.

Un aperçu de la vie de Christian Dior sur Apple TV+

Le géant du streaming, Apple TV+, nous donne un aperçu de la vie trépidante du créateur de mode Christian Dior, avec la bande-annonce de sa nouvelle série biographique, The New Look. L’intrigue se déroule dans le Paris des années 1940, mettant en avant l’essor des créateurs de mode après la guerre.

Ben Mendelsohn incarne Christian Dior

Dans cette série très attendue, l’acteur Ben Mendelsohn endosse le rôle de Dior, face à Juliette Binoche qui joue Coco Chanel. Mendelsohn exprime avec force, la puissance de la création et de l’innovation dans cette époque troublée : “pour ceux d’entre nous qui ont vécu le chaos de la guerre, la création était une survie“.

Un casting étoilé pour une série captivante

The New Look promet d’être une série fascinante, avec un casting composé de grands noms du cinéma, dont Maisie Williams, Glenn Close, Emily Mortimer, Claes Bang et John Malkovich. La série, qui compte dix épisodes, est prévue pour débuter le 14 février prochain et se terminer le 3 avril 2024.

Une bande sonore unique pour une époque unique

Le producteur de musique Jack Antonoff a créé une bande sonore unique pour The New Look, avec des reprises de chansons marquantes du milieu du 20ème siècle, interprétées par des artistes modernes tels que Nick Cave, Lana Del Rey et Florence Welch.