The New Look, une série historique sur le monde de la mode à Paris durant l’Occupation allemande

Inspiré de faits réels et filmé exclusivement en région parisienne, The New Look est centré sur les créateurs de mode Christian Dior, Coco Chanel et leurs semblables, qui ont traversé les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et lancé la mode moderne.

Écrite, produite et réalisée par Todd A. Kessler, avec Lorenzo di Bonaventura et Mark Baker comme producteurs exécutifs, la série télévisée The New Look se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et se concentre sur une époque charnière du 20ème siècle, lorsque la capitale a redonné vie au monde grâce à son icône de la mode, Christian Dior.

The first look at The New Look. Ben Mendelsohn is Christian Dior.

Juliette Binoche is Coco Chanel.

Maisie Williams is Catherine Dior.

Series premiere February 14.

Alors que Dior monte en puissance avec son empreinte révolutionnaire et emblématique de beauté et d’influence, le règne de Chanel en tant que créateur de mode le plus célèbre du monde est mis en péril. Prévue pour le 14 février 2024, cette création originale pour la plateforme de streaming Apple TV+ est une véritable saga qui suit les histoires surprenantes des contemporains et rivaux de Dior, de Chanel à Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga et bien d’autres encore. Il offre également une vue imprenable sur l’atelier, les modèles et les vêtements créés par Christian Dior grâce à la collaboration de la Maison Dior.

Apple dévoile un casting en or pour The New Look

Le casting de The New Look est composé de Ben Mendelsohn (Christian Dior), Juliette Binoche (Coco Chanel), Maisie Williams (Catherine Dior), John Malkovich (Lucien Lelong), Emily Mortimer (Eva Colozzi), Claes Bang (Hans von Dincklage), Hugo Becker (Hervé), Alexis Loizon (Jean Marais), Thomas Poitevin (Pierre Balmain), Zabou Breitman (Madame Zehnacker) et Jodie Ruth-Forest (Jodie, la couturière). A noter que la série télévisée The New Look est produite par Apple Studios et DB-AK Productions.