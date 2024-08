Un premier teaser pour la saison 3 de « The White Lotus »

La saison 3 de "The White Lotus" est prévue pour 2025.

La saison 3 de The White Lotus se dévoile

La très attendue saison 3 de la comédie noire à succès The White Lotus, récompensée aux Emmy Awards, se dévoile enfin. Le créateur Mike White nous entraîne cette fois en Thaïlande, avec une thématique autour de la spiritualité et de la religion orientales. C’est ce que révèle un nouvel extrait vidéo, annonçant le retour de la série pour 2025.

Un casting étoffé pour une nouvelle saison

La distribution de The White Lotus saison 3 s’annonce grandiose, avec la présence d’acteurs chevronnés et familiers de HBO. La comédienne Natasha Rothwell, bien connue des fans de la série, reprendra son rôle de Belinda. Parmi les nouveaux venus, citons Leslie Bibb, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Dom Hetrakul, et Tayme Thapthimthong.

Retour d’acteurs familiers et arrivée de nouveaux visages

La saison 3 accueille également des ajouts de taille avec l’arrivée de Carrie Coon, connue pour ses performances dans The Leftovers et The Gilded Age, qui reviendra également pour une saison 3 en 2025. Walton Goggins, favori des séries Fallout et Justified, fait également partie des nouvelles recrues, aux côtés de Miloš Biković, Christian Friedel, Morgana O’Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Patrick Schwarzenegger, et Aimee Lou Wood.

Une intrigue toujours plus captivante

The White Lotus saison 3 promet une intrigue toujours plus complexe, avec une distribution plus grande et variée. On s’attend à ce que Mike White joue avec ses personnages de manière plus audacieuse et créative. Il sera intéressant de voir comment le récit évolue, surtout que le resort commencer à gagner une réputation inquiétante.