16 nominations aux Emmy pour « Fallout » : la réussite des adaptations de jeux vidéo n’est plus un hasard

Cela fait suite aux 24 nominations que "The Last of Us" a reçues l'année dernière.

Jeux vidéo et séries : un tandem gagnant aux Emmys

Dans le monde d’aujourd’hui où le divertissement est multi-plateforme, deux titres de jeux vidéo adaptés pour le petit écran ont fait sensation. En effet, Fallout, l’adaptation du jeu par Amazon Prime Video, a décroché 16 nominations aux Emmy Awards.

Des débuts retentissants pour Fallout

Fallout suit l’histoire de Lucy (Ella Purnell), une habitante d’abri qui s’aventure à la surface pour tenter de sauver son père dans un monde post-apocalyptique. Le jeu a été salué pour son écriture, son interprétation et son drame. Il est à noter que Walton Goggins a été nominé pour sa performance exceptionnelle dans le rôle de la goule. La série n’a pas tardé à être renouvelée pour une deuxième saison par Amazon.

Une vive concurrence pour le trône du streaming

Cependant, il y a eu une rude concurrence, en particulier de la part d’Only Murders in the Building, la série d’énigmes comiques de Hulu, qui a obtenu une impressionnante récompense de 21 nominations. Netflix et sa série The Crown ont également obtenu 18 nominations pour sa dernière saison, qui a retracé le passage tragique de la princesse Diana et la transition de la famille royale dans le 21ᵉ siècle.

Netflix en tête, malgré une âpre lutte

Malgré la forte présence d’Hulu et Amazon Prime, Netflix a mené en nombre total de nominations avec 107. De plus, en termes de plateformes de streaming uniquement, Apple TV+ se classe deuxième avec 70. Amazon Prime Video a obtenu 37 nominations en tout, Hulu en a obtenu 26 et Disney+ en a reçu 19, démontrant une fois de plus la puissance de ces plateformes dans le paysage du divertissement actuel.

Ces nominations aux Emmy Awards, qui mettent en avant tant de séries basées sur des jeux vidéo et diffusées uniquement en streaming, démontrent une fois de plus l’évolution du paysage télévisuel et notre appétit toujours croissant pour des formats de plus en plus axés sur le numérique et l’interactivité. Sans aucun doute, le monde du petit écran continuera à nous surprendre avec de nouvelles adaptations innovantes et créatives.