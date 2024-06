Skyline Valley, la 19ème mise à jour de Fallout 76

L'éditeur américain Bethesda inaugure une ère nouvelle dans l'univers de Fallout 76 avec Skyline Valley, une mise à jour épique dévoilant un paysage post-apocalyptique renouvelé et empreint de mystères.

Skyline Valley se présente comme la plus grande mise à jour jamais réalisée pour Fallout 76, marquant une première expansion de la carte avec l’introduction d’une nouvelle région à explorer. Elle offre également aux joueurs la possibilité inédite de transformer leurs personnages en goules, ouvrant la voie à de nouvelles options de construction de personnages.

C’est la première mise à jour majeure de Fallout 76 depuis que la série télévisée Fallout a ravivé la popularité du jeu. Les mises à jour régulières de Fallout 76 constituent la majorité du nouveau contenu Fallout sorti ces cinq dernières années. Bien que Bethesda se concentre sur d’autres projets comme Starfield et The Elder Scrolls 6, le jeu continuera de s’étoffer pendant encore de nombreuses années.

Skyline Valley est située dans le parc national de Shenandoah, une région réelle qui s’étend le long des montagnes Blue Ridge dans le nord-ouest de la Virginie. Les joueurs auront l’occasion d’explorer des lieux réels de Shenandoah, ainsi que des endroits uniques post-apocalyptiques. La mise à jour également les portes du coffre-fort 63 de Fallout 76 pour la première fois, permettant aux joueurs de découvrir les secrets de ce lieu tant attendu.

Pour la première fois dans la série, Fallout 76 offre l’option officielle de jouer en tant que goule. Cela ouvre de nouvelles options et encourage des combinaisons créatives pour la personnalisation des personnages. Cependant, les options des joueurs sont limitées après la ghoulification.

On en pense quoi ?

Fallout 76: Skyline Valley offre une immersion captivante dans l’univers post-apocalyptique bien-aimé de Fallout. Avec son monde ouvert expansif et ses mises à jour régulières, les joueurs sont invités à explorer, à coopérer et à façonner leur propre histoire dans un paysage désolé, mais plein de possibilités. Avec chaque mise à jour, le jeu continue de s’améliorer, offrant une expérience de jeu enrichissante pour les vétérans de la série et les nouveaux venus.