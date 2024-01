Fallout 76 en 2024 : est-ce que ça vaut le coup de s’y remettre ?

Sévèrement critiqué dès son lancement, Fallout 76 de l'éditeur américain Bethesda s'est indéniablement amélioré depuis.

Un détour par le passé : Fallout 76

Sorti en 2018, Fallout 76 a suscité une vive curiosité. Sixième opus de la franchise, il a marqué un tournant en s’inscrivant dans un format MMO. Le public s’interrogeait sur la capacité de Bethesda à conserver sa formule RPG habituelle dans ce nouveau format. Malgré un accueil critique décevant à sa sortie, le jeu a connu de nombreuses améliorations.

Un jeu en constante évolution

Après quatre ans de mises à jour, de corrections de bugs et d’ajouts de contenu, Fallout 76 a su s’améliorer. Certes, le jeu présente toujours des bugs, mais ils sont devenus moins importants et moins gênants. De plus, la question de l’équilibre, qui était un point noir majeur à sa sortie, a été en grande partie résolue. Le jeu propose également de nombreuses extensions gratuites qui enrichissent l’univers et l’histoire.

Un univers de plus en plus riche

Depuis sa sortie, Fallout 76 a bénéficié de 17 mises à jour majeures et 13 saisons de contenu. Toutes gratuites, elles ont permis d’ajouter de nouvelles quêtes et histoires, contribuant à combler le manque de personnalité du jeu. Chaque expansion apporte sa pierre à l’édifice et offre aux nouveaux joueurs de nombreuses heures de jeu.

Un plaisir de jeu retrouvé

Pour les fans de la franchise, Fallout 76 offre une expérience de jeu similaire à celle des précédents opus. Le jeu propose toujours une multitude de quêtes à accomplir et de lieux à explorer. La principale nouveauté réside dans les systèmes de fabrication et de construction de base, qui ajoutent une nouvelle dimension au gameplay.