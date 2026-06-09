Xbox a montré du gameplay de Gears of War: E-Day et fixé sa sortie au 6 octobre. Le vrai twist, c’est son exclusivité sur Xbox et PC.

En bref Gears of War: E-Day sera une exclusivité Xbox.

La date de sortie pour Gears of War: E-Day est fixée au 6 octobre 2026.

L’annonce marque un retour en force de la licence pour la remettre au centre de la stratégie de Microsoft.

L’info qui accroche, ce n’est même pas la date. C’est le fait que Gears of War: E-Day restera une exclusivité console chez Xbox.

Le détail qui risque de faire tiquer

Ce choix d’exclusivité console risque forcément de faire parler. Surtout chez ceux qui avaient vu dans l’arrivée du remaster sur PS5 une répétition générale pour la suite de la franchise.

Là, non. Microsoft verrouille Gears of War: E-Day sur ses plateformes, avec le PC en renfort. Bref, pour jouer à ce préquel, il faudra rester dans la maison verte.

L’autre gros morceau de l’annonce, c’est évidemment la date de sortie. Après une nouvelle séquence de gameplay montrée pendant le Xbox Games Showcase 2026, Microsoft et The Coalition ont confirmé un lancement le 6 octobre 2026.

C’était l’un des jeux les plus attendus de la présentation, et la firme de Redmond avait d’ailleurs préparé le terrain avant le show en expliquant que pas mal de nouvelles infos arriveraient sur ce préquel très attendu avant son lancement plus tard dans l’année. Résultat, la date tombe maintenant, et le reste suivra.

Un retour musclé pour Gears of War

Du coup, l’annonce sert surtout à poser les bases très vite, très fort, dès l’ouverture de l’événement. Une date, du gameplay, une précision sur les plateformes. Le trio qu’il fallait pour remettre Gears au centre de la scène. Et pour rappeler que, sur ce dossier-là, Microsoft ne lâche rien.