Microsoft pourrait finalement porter les jeux Starfield et Indiana Jones de Bethesda sur PS5

Une nouvelle stratégie pour Microsoft ?

Un récent écho laisse entendre que Microsoft semble envisager de revoir sa stratégie en ce qui concerne les exclusivités de ses jeux majeurs. On parle d’une possible arrivée des jeux tels que “Hi-Fi Rush” et “Sea of Thieves”, sur Nintendo Switch et PlayStation 5.

Des exclusivités Xbox bientôt sur PS5 ?

Fort surprenant, l’entreprise envisagerait également de porter certaines de ses exclusivités Xbox sur PS5. Il s’agirait ici d’un changement de politique inédit et significatif. Pour illustrer cette possibilité, citons le cas de “Starfield“, titre majeur de Bethesda prévu pour 2023, pour lequel le portage sur PS5 serait envisagé pour cette année, après la sortie de l’extension “Shattered Space”.

Aussi, un autre exemple serait le jeu “Indiana Jones and the Great Circle” de MachineGames, dont la sortie sur la plateforme de Sony serait prévue quelques mois après son lancement sur PC, Xbox et Game Pass.

L’argent, une motivation majeure

Quelle raison pousserait Microsoft à envisager de telles actions ? Tout semblerait pointer vers une seule réponse : l’argent. En effet, le modèle du Game Pass pourrait ne pas être en mesure de soutenir de multiples jeux au budget de neuf chiffres, Microsoft pourrait ainsi se sentir contrainte de ne pas laisser passer l’opportunité de monétiser certains titres sur PS5.

Cela semble confirmer que Microsoft est à la recherche de moyens pour accroître la rentabilité de sa division jeux vidéo. Rappelons que l’entreprise a récemment licencié environ 1 900 employés de cette unité, quelques mois seulement après la finalisation du rachat d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars.