Selon Microsoft, Palworld est le plus grand lancement de jeu tiers sur Game Pass

Depuis sa sortie en accès anticipé le 19 janvier, cette satire "Pokémon avec des armes" s'est écoulée à 19 millions d'exemplaires.

Attirant l’attention massive des joueurs à travers le monde, Palworld, le jeu qui fait sensation sur internet, a déjà vendu 19 millions de copies. Insérant habilement des armes dans l’univers des Pokémon, ce jeu a réussi à susciter un réel intérêt auprès des fans. Le développeur Pocketpair a en effet annoncé avoir vendu 12 millions d’exemplaires sur Steam et sept millions sur Xbox depuis sa sortie le 19 janvier.

“La réponse des fans a été énorme et c’est incroyable de voir des millions de joueurs à travers le monde profiter de Palworld”, a déclaré Takuro Mizobe, PDG de Pocketpair. Notons par ailleurs que Palworld a également connu le plus grand lancement de tiers sur Xbox Cloud Gaming, auquel s’ajoute une fréquentation quotidienne active quasi inégalée.

🎉Total number of players exceeds 19 million🎉

It's been less than two weeks since #Palworld was released, thank you!

・Steam: 12 million~ copies

・Xbox: 7 million~ players

We will continue to prioritize fixing bugs!

Thank you for your continued support of #Pocketpair! pic.twitter.com/twgAeYVL07

— Palworld (@Palworld_EN) January 31, 2024