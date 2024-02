Le vol de cartes Pokémon au Musée Van-Gogh souligne l’échec de la collaboration

La collaboration du musée Van-Gogh avec la franchise Pokémon a semé le chaos parmi les visiteurs et les employés, prouvant que l'art classique et la culture populaire ne font pas forcément bon ménage.

Tl;dr Le musée Van-Gogh a connu des problèmes durant l’exposition Pokémon.

Les scalpers ont causé du chaos en revendant massivement une carte Pikachu.

Quatre employés du musée ont été licenciés pour faute grave liée à l’exposition Pokémon.

Le musée Van-Gogh a conclu que l’art et la pop culture ne se mélangent pas bien.

Quand l’art et la pop culture se rencontrent

La collaboration entre le musée Van-Gogh, situé à Amsterdam sur la Museumplein, et Pokémon n’a pas été sans heurts. Non seulement elle a attiré l’attention des scalpers, mais elle a également conduit au licenciement de quatre employés du musée. Il est peut-être temps de réévaluer la pertinence de telles collaborations entre l’art classique et la pop culture.

Un mélange qui ne passe pas

L’idée de mélanger l’art de Van-Gogh avec des éléments de la pop culture, tels que Zelda ou Star Wars, n’est pas nouvelle. Cependant, les événements récents au musée Van-Gogh suggèrent que cette tendance pourrait être poussée un peu trop loin. En effet, le lancement d’une carte Pokémon spéciale a provoqué un chaos sans précédent dans le musée.

Des cartes Pokémon plus précieuses que des œuvres d’art?

Des scalpers ont revendu la carte Pikachu Van-Gogh à des prix exorbitants, et l’agitation dans le musée lui-même, où la carte a d’abord été vendue, a inclus des acheteurs potentiels se bousculant les uns les autres dans la boutique du musée. Quatre employés du musée ont été licenciés en raison de leur comportement inapproprié lors de l’exposition Pokémon.

L’art et la pop culture : une alliance à revoir ?

Il est clair que le musée Van-Gogh n’était pas préparé à gérer l’agressivité des acheteurs potentiels, ni à faire face aux tentations auxquelles ses employés ont été confrontés. Rétrospectivement, la collaboration entre le musée et Pokémon était douteuse dès le départ.