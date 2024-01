Palworld n’aurait pas véritablement copié Pokémon

Un internaute qui a affirmé que Palworld utilisait des actifs identiques à ceux de Pokémon a reconnu que ces accusations étaient exagérées en raison de ses préjugés personnels.

Palworld a connu un énorme succès à son lancement.

The Pokémon Company lance une enquête sur les possibles infractions aux droits de propriété intellectuelle.

Pocket Pair, le développeur de Palworld, insiste sur l’originalité de son jeu.

Les accusations selon lesquelles Palworld du studio japonais Pocket Pair aurait utilisé des actifs similaires à ceux de Pokémon se sont avérées exagérées. Le jeu mêlant action-aventure, survie et domptage de monstres, qui a connu un lancement en accès anticipé très réussi le 19 janvier dernier, s’est écoulé à huit millions de copies et détient actuellement le deuxième plus grand nombre de joueurs simultanés sur Steam. Cependant, il a également fait face à des critiques pour sa ressemblance avec l’esthétique et les conceptions clés de la franchise Pokémon.

Des allégations reconnues comme biaisées

L’utilisateur byofrog sur le réseau social X (anciennement Twitter) a affirmé dans une série de publications que Palworld utilisait des actifs “identiques” à ceux de Pokémon. Ces allégations ont été démenties par un autre utilisateur de X, MetalDragonKid, et byofrog a depuis admis avoir ajusté les modèles pour qu’ils ressemblent davantage à ceux de Pokémon. Il a également reconnu un biais personnel contre Palworld, prétendant que le jeu “glorifie la maltraitance animale“.

Une enquête officielle lancée par la Pokémon Company

En réponse aux accusations de ressemblance entre Palworld et Pokémon, The Pokémon Company a lancé une enquête officielle pour “prendre des mesures appropriées contre tout acte qui porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés à Pokémon“. Bien que Palworld ne soit pas nommément mentionné, le moment choisi pour cette annonce et la mention d’un “jeu d’une autre entreprise sorti en janvier 2024” suggèrent fortement que Palworld sera la cible principale de cette enquête.

Pocket Pair défend l’originalité de son jeu

Malgré cela, le PDG de Pocket Pair, développeur de Palworld, a déclaré que la société n’a “absolument aucune intention de porter atteinte à la propriété intellectuelle d’autres entreprises“. Il affirme que Palworld a passé plusieurs contrôles juridiques avant sa sortie et que le jeu est plus proche des titres de survie en bac à sable que de Pokémon, avec un accent sur la gestion des ressources et d’autres mécaniques basées sur la survie. Pocket Pair a également revendiqué l’unicité des designs physiques de ses Pals et plusieurs concepteurs humains ont été crédités, malgré certaines affirmations selon lesquelles ils seraient des dérivés générés par l’IA.