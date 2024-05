Cyberpunk 2077 : un retour triomphant après un lancement catastrophique

Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED a surmonté un lancement tumultueux pour revenir en force, offrant une expérience vidéoludique captivante grâce à ses améliorations et son univers saisissant.

Tl;dr Cyberpunk 2077 a regagné sa réputation et est désormais très apprécié sur Steam.

CD Projeckt RED a travaillé dur pour corriger les bugs et améliorer le gameplay.

Cyberpunk 2077 a connu un tournant majeur avec la mise à jour 2.0 et le DLC Phantom Liberty.

CD Projekt RED se concentre maintenant sur The Witcher 4, mais prévoit une suite à Cyberpunk 2077.

Le phoenix Cyberpunk 2077 renaît de ses cendres

Après un lancement désastreux en 2020, Cyberpunk 2077, l’ambitieux RPG en monde ouvert de CD Projekt RED, se réinvente et s’impose comme l’un des titres les plus convoités de l’industrie du jeu vidéo. Malgré un premier accueil mitigé, marqué par une série de bugs, de glitches et de contenu incomplet, le studio polonais n’a cessé de peaufiner son titre, lui offrant de multiples mises à jour et améliorations.

Un revirement spectaculaire couronné de succès

Cyberpunk 2077 affiche désormais des évaluations “extrêmement positives”sur Steam, la plateforme PC de Valve. Ce qui signifie que 95% des utilisateurs ont attribué une note positive au jeu ces trente derniers jours. Un exploit rare pour un titre Steam, généralement réservé aux petits projets indépendants. Pawel Sasko, le responsable de la conception des quêtes, a exprimé sa gratitude envers les joueurs pour leur soutien et leur patience.

Le point de basculement : la mise à jour 2.0 et le DLC Phantom Liberty

L’un des tournants majeurs de cette remontée spectaculaire est sans aucun doute la mise à jour 2.0 et le lancement du DLC Phantom Liberty. Ces deux éléments ont permis d’offrir aux joueurs plus de possibilités de personnalisation et d’ajouter une toute nouvelle région à Night City. Cependant, ces améliorations sont les dernières que les joueurs peuvent s’attendre à voir dans Cyberpunk 2077.

Quel avenir pour la franchise Cyberpunk 2077 ?

CD Projekt RED a confirmé qu’il ne prévoit plus de développer ce RPG, préférant se concentrer sur The Witcher 4. Cependant, les fans de Cyberpunk 2077 peuvent se rassurer : le studio polonais a confirmé qu’il reviendra à Night City avec une suite de Cyberpunk 2077, actuellement nommée Projet Orion.