Un aspect de la romance dans Cyberpunk 2077 aurait pu être bien meilleur

La mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077 permet au personnage principal V d'organiser des rendez-vous romantiques avec ses partenaires amoureux au sein de son appartement.

Tl;dr La mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077 introduit des rendez-vous romantiques.

Les joueurs peuvent interagir davantage avec leurs partenaires amoureux.

Les rencontres ont lieu dans l’appartement de V, le personnage principal de Cyberpunk 2077.

Les interactions romantiques améliorent certaines fins de l’histoire.

Une mise à jour romantique pour Cyberpunk 2077

L’univers de Cyberpunk 2077 s’est enrichi avec sa dernière mise à jour 2.1, lancée le 5 décembre dernier sur consoles et PC. Cette mise à jour a permis aux joueurs d’interagir de manière plus approfondie avec leurs partenaires amoureux au sein de leur appartement, en dehors des missions principales du jeu.

Des rencontres inattendues

La publication de cette mise à jour a surpris la communauté des joueurs. En effet, des rumeurs laissaient entendre que la mise à jour 2.0, qui accompagnait l’extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077, serait la dernière. Cette mise à jour 2.1 a ainsi dépassé les attentes en offrant aux joueurs l’expérience originellement promise par le studio dans ses premières bandes-annonces.

Des relations améliorées

Dans Cyberpunk 2077, V, le personnage principal, peut entretenir des relations romantiques avec quatre personnages principaux. Jusqu’à présent, ces relations étaient principalement limitées aux missions de l’histoire et aux messages. Mais grâce à la mise à jour 2.1, les joueurs peuvent désormais construire leurs relations en dehors des missions, en interagissant davantage avec leurs partenaires en face à face.

Des dialogues enrichis

Même si l’accueil de ces nouvelles interactions romantiques pour Cyberpunk 2077 a été globalement positif, certains joueurs ont regretté que les dialogues lors de ces rencontres soient limités. Cependant, du point de vue du développement, l’absence de dialogues plus complexes est compréhensible. En effet, cela aurait nécessité de faire revenir les acteurs pour enregistrer davantage de dialogues, ce qui n’était probablement pas réalisable étant donné que cette fonctionnalité a été ajoutée dans une mise à jour et non dans une extension complète.