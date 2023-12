Cyberpunk 2077 : toutes les nouveautés de la mise à jour 2.1

La mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077 apportera de nombreuses modifications au FPS-RPG du studio polonais CD Projekt RED, comme l'intégration d'un système de métro, des fonctionnalités d'accessibilité, des courses de voitures et bien plus encore.

Tl;dr CD Projekt RED annonce une mise à jour 2.1 inattendue pour Cyberpunk 2077.

La mise à jour comprend un système de métro, des courses de voitures et des nouveautés en termes d’accessibilité.

Le patch 2.1 sera disponible le même jour que l’édition ultime de Cyberpunk 2077.

Pas de mention d’un mode New Game Plus dans la mise à jour.

Surprise de CD Projekt RED : une nouvelle mise à jour pour Cyberpunk 2077

CD Projekt RED a surpris ses fans en annonçant une nouvelle mise à jour 2.1 pour Cyberpunk 2077, qui sera déployée le 5 décembre prochain sur consoles et PC. Cette mise à jour, inattendue, apporte un grand nombre de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations au jeu, après que les développeurs aient initialement déclaré que la mise à jour 2.0 et le DLC Phantom Liberty seraient les dernières modifications majeures du jeu.

Améliorations et nouvelles fonctionnalités

Parmi les améliorations notables, on note l’ajout d’un système de métro tant attendu, permettant aux joueurs de profiter de trajets panoramiques à travers Night City sur cinq lignes distinctes desservant 19 stations. D’autres nouveautés incluent la possibilité de refaire des courses de voitures, des améliorations de la conduite des motos, et des nouvelles “aventures” avec les partenaires amoureux (Panam Palmer, Judy Alvarez, River Ward et Kerry Eurodyne). Le patch 2.1 de Cyberpunk 2077 comprend également une série de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, permettant à un plus grand nombre de joueurs de profiter du jeu.

Fonctionnalités d’accessibilité

Parmi les nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, on compte trois modes pour daltoniens, des options de sous-titres pour les cinématiques et la radio, une option pour régler la taille du texte, et des assistances pour le combat au corps à corps et à distance. Ces améliorations rendent le jeu plus accessible à un plus grand nombre de joueurs, et représentent une avancée positive vers l’inclusivité.

Absence de mode New Game Plus

Malgré les nombreuses améliorations apportées par la mise à jour 2.1, il n’a pas été fait mention d’un mode New Game Plus lors de la présentation de la mise à jour. Il semble donc peu probable que cette fonctionnalité soit ajoutée à Cyberpunk 2077 dans le futur.