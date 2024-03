Microsoft envisagerait de se lancer sur le marché des consoles portables avec Xbox

Une Xbox portable pour concurrencer la Nintendo Switch et le Steam Deck ?

Tl;dr Le marché des consoles portables semble intéresser Microsoft.

La console portable de Microsoft pourrait rivaliser avec la Nintendo Switch.

Il s’agirait d’une console Xbox entièrement native, permettant de jouer hors ligne.

Plusieurs titres de Microsoft, tels que Hi-Fi Rush, Skyrim et Doom Eternal, pourraient être disponibles dès le lancement.

Microsoft se penche sur le marché des consoles portables

De récentes rumeurs laissent penser que Microsoft pourrait faire son entrée sur le marché des consoles portables. En effet, la firme de Redmond pourrait lancer une Xbox portable qui aurait pour objectif de concurrencer la Nintendo Switch ou encore le Steam Deck.

Un Xbox portable entièrement native

Jez Corden de Windows Central a révélé lors du dernier épisode du podcast Xbox Two que Microsoft travaillait sur une nouvelle console portable Xbox entièrement native. Contrairement à la Logitech G Cloud, qui est principalement basée sur le cloud gaming, cette console portable permettrait aux joueurs de télécharger et de jouer à leurs jeux hors ligne.

Une concurrence directe avec d’autres consoles portables

Cette annonce intervient alors que les consoles portables n’ont jamais été aussi puissantes. Le Steam Deck de Valve et la ROG Ally d’Asus permettent aux joueurs d’emporter avec eux leurs bibliothèques de jeux PC et de jouer à des titres majeurs en déplacement, tels que Elden Ring, God of War et Cyberpunk 2077.

De plus, la Nintendo Switch, bien qu’elle soit moins puissante que ses concurrents, a réussi à séduire les joueurs grâce à sa capacité à faire tourner des aventures en monde ouvert comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Par conséquent, il est logique pour Microsoft de considérer une entrée sur le marché des consoles portables.

Un catalogue de jeux déjà prêt

Plusieurs titres appartenant à Microsoft, tels que Hi-Fi Rush, Skyrim et Doom Eternal, sont déjà compatibles avec le Steam Deck. Par conséquent, l’éditeur américain disposerait déjà d’un catalogue impressionnant de jeux potentiels disponibles au lancement, en particulier pour ceux qui ont déjà investi dans l’infrastructure Xbox au cours des dernières générations de consoles.