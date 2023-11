CD Projekt RED annonce une Ultimate Edition pour Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition réunit les histoires de Johnny Silverhand et de Solomon Reed dans un coffret ultime en version physique et numérique.

Prévu pour le 5 décembre prochain, Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition du studio polonais CD Projekt RED sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Si la version Xbox Series X proposera Cyberpunk 2077 et l’extension Phantom Liberty sur le même Blu-ray, la version PS5 se mettra à jour pour donner accès aux nouvelles aventures de V via un code de téléchargement.

Big news… Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arrives on December 5th in digital AND physical form for Xbox Series X|S, PlayStation 5, and PC! Experience the original #Cyberpunk2077 story as well as a new spy-thriller adventure in the #PhantomLiberty expansion in one package. 🔥 pic.twitter.com/IOBPCdTXFU — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 21, 2023

Cette drôle de différence n’est malheureusement pas inédite puisque Square Enix avec Final Fantasy 7 Remake Intergrade et NetherRealm Studios avec Mortal Kombat 11 Ultimate ont eu le même problème que CD Projekt RED à savoir que les outils back-end de Sony ne permettent pas d’inclure des DLC sur un disque sans créer un SKU (Stock Keeping Unit ou Unité de Gestion de Stock) entièrement nouveau dans les bases de données. L’équipe de développement est donc obligée de recompiler une version du jeu avec le DLC, ce qui signifie qu’il faut soumettre à nouveau le jeu à Sony. Et c’est probablement du temps et de l’argent qu’ils n’ont pas voulu dépenser.

Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition, une ultime expérience à Night City

Avec Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition, les joueurs se lanceront dans deux aventures puissantes. Cyberpunk 2077, qui se déroule dans le futur sombre de Night City, et Phantom Liberty, un thriller d’espionnage qui se déroule dans le quartier fortifié de Dogtown. L’histoire suit Vincent/Valérie, plus connu sous le nom de V, un mercenaire cyber-amélioré, qui se lance dans une lutte pour la survie remplie de décisions décisives, à travers un gameplay plein d’action et des personnages inoubliables, comme le rocker Johnny Silverhand interprété par Keanu Reeves) et l’agent secret de la FIA Solomon Reed (interprété par Idris Elba).

Cette nouvelle version de Cyberpunk 2077 contient également la mise à jour gratuite 2.0 qui a remanié de nombreux systèmes du jeu, en introduisant des arbres de compétences dynamiques, des combats en véhicule à haute vitesse et une meilleure IA pour les ennemis et la police, ainsi que de nouvelles armes, véhicules et vêtements.