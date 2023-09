Cyberpunk 2077 : la mise à jour gratuite 2.0 arrive le 21 septembre. De nombreuses nouveautés au programme.

Avant que CD Projekt Red ne lance son extension Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077, le studio déploiera une mise à jour apportant des changements majeurs à son jeu. Le développeur a en effet annoncé que la mise à jour 2.0 sera disponible à partir du 21 septembre et que celle-ci sera gratuite pour toutes celles et ceux qui ont le jeu. Ce patch vient ajouter de tout nouveaux arbres de compétences. Il donne aussi à tout l’univers un système de police totalement retravaillé, celui-ci répondant désormais à ce que que le studio décrit comme des “règles claires et simples”.

Cyberpunk 2077 : la mise à jour gratuite 2.0 arrive le 21 septembre

L’activité criminelle dans le jeu est punie, les policiers poursuivent les malfaiteurs et tuent les individus atteints de cyberpsychose sans sommation. L’interface du jeu affichera désormais la probabilité que les policiers poursuivent un joueur via un système de Heat affiché à l’écran. Celles et ceux qui atteignent le niveau maximum – 5 étoiles – devront faire face à un mini-boss Max Tac. S’ils choisissent de fuir les autorités, ils devront se lancer dans des courses-poursuites et éviter des barrages. Dans l’éventualité où les policiers parviendraient à les attraper, ils ne pourraient pas simplement se rendre ou soudoyer qui que ce soit. Mais s’ils parviennent à s’enfuir, alors ils sauront qu’ils ne sont plus poursuivis lorsque les NPC commenceront à quitter la scène.

De nombreuses nouveautés au programme

Cette mise à jour 2.0 proposée par CD Projekt Red donne aussi aux joueurs de nouvelles manières d’éliminer des ennemis depuis leur véhicule. Ils peuvent désormais utiliser leur arme depuis l’arrière de leur moto ou via le pare-brise de leur voiture ou même à travers les fenêtres. Il est aussi possible d’utiliser des armes montées sur certaines voitures. Dans le même temps, il est possible de pirater et prendre le contrôle des voitures des ennemis, allant même jusqu’à les faire exploser. En plus de tout cela, la mise à jour introduit certaines améliorations d’UI et d’UX, de nouveaux loots, des changements dans le craft et de nouvelles stations radio.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, de son côté, viendra ajouter une toute nouvelle histoire, de nouveaux personnages – dont un modélisé selon Idris Elba – et de nouvelles quêtes. Cette extension sera disponible le 26 septembre, au tarif de 30 €.