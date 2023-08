Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty et ses nouveautés gratuites

L'extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 sera accompagnée d'une mise à jour 2.0 qui va redéfinir le FPS-RPG du studio polonais CD Projekt RED.

Avec Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, CD Projekt RED introduit de nouvelles façons de jouer, avec par exemple l’ajout de l’arbre de compétences Relic qui offre un large éventail de capacités puissantes permettant aux joueurs de maîtriser de nouveaux styles de jeu et de créer des builds uniques et significatifs, ou encore la refonte du système de perks qui offre aux joueurs des options de gameplay plus impactantes et la possibilité d’abattre les ennemis de façon originale et palpitante. L’IA des ennemis en combat se verra également améliorée, ce qui rendra les combats plus dynamiques et plus intuitifs.

Phantom Liberty, un “nouveau” Cyberpunk 2077 pour CD Projekt RED

Une autre révision majeure grâce à la mise à jour 2.0 pour la sortie de Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty est le nouveau système de police. L’IA des policiers a été améliorée, ce qui signifie que le NCPD réagira aux actions des joueurs de manière plus réaliste et plus engageante, notamment en érigeant des barrages routiers, en tentant de faire sortir les joueurs de la route, et bien plus encore. La conduite dans Night City sera également améliorée avec l’introduction du combat en véhicule, qui permet au joueur de tirer tout en conduisant et d’attaquer rapidement les véhicules ennemis à partir de voitures et de motos.

Attendue pour le 26 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty inaugure également un nouvel endroit très dense, Dogtown, avec des événements et des missions dynamiques à n’en plus finir, des concerts pleins d’action, de nouveaux vêtements, de nouvelles armes, du cyberware et bien d’autres choses encore à explorer. Dans cette extension, les joueurs incarnent une fois de plus V, un mercenaire cybernétique qui se retrouve dans le monde des espions et des intrigues politiques, aux côtés de l’agent secret Solomon Reed, interprété par Idris Elba.