De nombreuses stars de Hollywood se sont invités au Summer Game Fest. Après l’apparition de Nicolas Cage durant la keynote d’ouverture pour discuter de son rôle dans Dead by Daylight, Keanu Reeves a donné de sa personne durant le Xbox Games Showcase pour présenter le trailer de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty vous ramènera à Night City le 26 septembre

Keanu Reeves reprend son rôle de Johnny Silverhand dans cette extension, laquelle proposera un autre grand nom du cinéma, Idris Elba. Phantom Liberty verra en effet Johnny et V se lancer dans “une dangereuse mission d’espionnage”, selon les propres mots de Keanu Reeves, avec Idris Elba dans la peau d’un agent secret. Cette extension vous emmènera à Dogtown, une nouvelle zone de Night City, dans laquelle vous devrez sauver le président des Nouveaux États-Unis d’Amérique. “Attendez-vous à une extension massive. Des rebondissements, des secrets et plein de choses à faire”, ajoutait l’acteur américain.

Une périlleuse mission d’espionnage dans un nouveau quartier de la ville

Dans le trailer en question, on peut notamment entendre la voix d’un nouveau personnage qui raconte être au courant de la bombe dans la tête de V (pas de spoilers pour celles et ceux qui n’ont pas joué au jeu principal) et explique pouvoir sauver la vie de notre protagoniste. Il semble cependant que le prix de ce sauvetage soit l’extraction du commandant en chef.

Phantom Liberty semble donc être dans la continuité de l’histoire de Cyberpunk 2077, et il faut admettre que tout ceci est très alléchant. Espérons simplement que le lancement de cette extension se fera bien plus tranquillement que le lancement du jeu original. Nous saurons tout cela lorsque Phantom Liberty sera disponible dès le 26 septembre prochain. À noter : ce DLC ne sera pas proposé sur PS4 ni Xbox One.