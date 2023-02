John Wick 4 : Keanu Reeves est traqué par le monde entier

Des affrontements sanglants auront lieux sous l'Arc de Triomphe dans John Wick 4.

Alors que sa tête est de plus en plus mise à prix, John Wick mène une lutte acharnée contre la Grande Table dans le monde entier, à la recherche des membres les plus puissants de la pègre, de New York à Paris, en passant par Osaka et Berlin. Avant de pouvoir enfin gagner sa liberté, le tueur à gages incarné par le comédien canado-américain Keanu Reeves devra également affronter un nouvel ennemi avec des alliances puissantes et un pouvoir qui transforme de vieux amis en ennemis.

John Wick 4 offre une durée record à la licence

En 2014, le premier film John Wick durait 101 minutes, et les suites John Wick : Chapitre 2 et John Wick : Chapitre 3 – Parabellum duraient respectivement 122 et 131 minutes. Avec John Wick : Chapter 4, d’une durée de 169 minutes, les fans doivent s’attendre à beaucoup d’action à haute intensité et peut-être même à des enjeux plus élevés avec potentiellement du teasing pour le spin-off Ballerina porté par Ana de Armas ainsi qu’une suite et/ou une extension de l’univers.

La nouvelle bande-annonce de John Wick 4

John Wick 4 sera diffusé le 24 mars prochain au cinéma. Aux côtés de Keanu Reeves et George Georgiou, la casting comprend également Bill Skarsgard dans le rôle de Marquis, Donnie Yen dans celui de Caine, Laurence Fishburne dans celui de Bowery King, Lance Reddick dans celui de Charon, Rina Sawayama dans celui d’Akira, Shamier Anderson dans celui de Tracker, Hiroyuki Sanada dans celui de Shimazu, Scott Adkins dans celui de Killa et Ian McShane dans celui de Winston.