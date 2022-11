John Wick 4 : un affrontement à Paris face au Marquis de Gramont

"Défiez-le en combat singulier - gagnant ou perdant, c'est une échappatoire. Si vous gagnez, la Grande Table honorera sa parole, vous aurez votre liberté."

Dans le quatrième film de licence John Wick, le tueur à gages trouve le moyen de vaincre la Grande Table, une institution réunissant les plus puissantes organisations criminelles du monde, mais avant de pouvoir définitivement se retirer de la partie, il doit affronter le Marquis de Gramont en combat singulier dans la ville de Paris. Le temps est venu pour plus de cœur, de douleur et de lumières néon que jamais auparavant. Avec le flair de Keanu Reeves pour le drame, l’intensité et le désespoir, ce nouveau volet est un véritable festival d’armes à feu aux proportions épiques, rempli de fantastiques combats à l’épée, de poursuites à cheval et d’une quantité fascinante de problèmes religieux.

Un trailer pour John Wick 4

Réalisé par Chad Stahelski et écrit par Michael Finch et Shay Hatten, à partir des personnages de Derek Kolstad, John Wick 4 de Lionsgate mettra en vedette Keanu Reeves dans le rôle de John Wick, Donnie Yen (Caine), Bill Skarsgård (Marquis de Gramont), Laurence Fishburne (Bowery King), Rina Sawayama (Akira) et Ian McShane (Winston).

John Wick 4 sortira en salles le 24 mars 2023.