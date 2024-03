Essayez gratuitement Cyberpunk 2077 ce week-end sur PS5 et Xbox Series X/S !

Vous avez la possibilité de jouer jusqu'à cinq heures à la version de base, sans aucun frais supplémentaire.

À nos lecteurs amateurs de jeux vidéo, la ville futuriste de Night City ouvre ses portes, même si c’est pour une courte période. L’éditeur de jeux vidéo CD Projekt Red propose une offre alléchante pour les utilisateurs de PlayStation 5 et Xbox Series X/S, leur donnant l’opportunité d’essayer gratuitement le jeu Cyberpunk 2077 durant le week-end de Pâques.

Les joueurs pourront vivre pleinement l’expérience de ce RPG en première personne, sans frais supplémentaires, durant cinq heures consécutives. L’offre est valable du 28 mars à 16 h (heure française) jusqu’au 1ᵉʳ avril à 7 h 59 (heure française).

Try out #Cyberpunk2077 for free!

Get a taste of Night City in a free trial coming soon to @PlayStation 5 and @Xbox Series X|S. Deets below 👇 pic.twitter.com/CTcs2Sm3ZJ

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 25, 2024