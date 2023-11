Mise à jour de Starfield : support DLSS et correction de divers bugs

Cela améliore également l'optimisation du GPU et facilite la consommation d'aliments. Avez-vous remarqué une différence dans votre expérience culinaire depuis l'utilisation de cette fonctionnalité ?

Tl;dr La version 1.8.86 de Starfield, publiée par Bethesda, introduit des optimisations significatives.

L’ajout du support DLSS améliore les performances graphiques pour les utilisateurs de cartes NVIDIA.

Bethesda corrige plusieurs problèmes techniques, améliore le rendu et optimise l’utilisation de la mémoire.

Les modifications apportées au gameplay incluent des correctifs mineurs et une amélioration du système d’inventaire.

La nouvelle version de Starfield promet d’importantes améliorations aux joueurs

Un soutien technologique attendu

Les joueurs de Starfield peuvent prendre un soupir de soulagement. Bethesda, le développeur du jeu, a présenté la version 1.8.86 qui dévoile une série de mises à jour importantes. En tête d’affiche, le support DLSS, qui apporte aux propriétaires de cartes NVIDIA une amélioration significative des performances graphiques.

Des optimisations au cœur de l’expérience de jeu

Outre l’ajout du support DLSS, cette mise à jour comprend des optimisations des performances du GPU qui bénéficieront principalement aux joueurs équipés de cartes de haut de gamme. Bethesda a également remédié aux fuites de mémoire et à d’autres problèmes connexes, tout en améliorant le “threading” du moteur de rendu.

Update 1.8.86 has landed! 🚀 💻 DLSS Support

🥘 Consume button for food

🔧 Numerous fixes and improvements Get all the details in our full update notes: https://t.co/7UYVNY0L6r #Starfield pic.twitter.com/P1VvN9fAET — Starfield (@StarfieldGame) November 20, 2023

Des améliorations graphiques et une correction de bugs

Côté graphismes, nous retrouvons de nouveaux contrôles de luminosité et de contraste. De plus, des problèmes liés à l’occlusion ambiante, à la compilation des shaders, à la luminosité HDR, à certaines erreurs matérielles et à la représentation des yeux des personnages dans la foule ont été adressés.

Des mises à jour de gameplay bienvenues

Le gameplay n’a pas été négligé, loin de là. Parmi les nouveautés, une option permet désormais de consommer les aliments présents dans le monde du jeu sans avoir à les ajouter à l’inventaire. D’autres correctifs concernent la furtivité, la résolution de divers bugs et la correction de problèmes liés à des quêtes incohérentes.