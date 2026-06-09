Un vrai retour pour Spyro après l’ère Skylanders

Après des années de silence, Spyro revient avec un nouvel épisode signé Toys for Bob. Et cette fois, le vol ne sera plus un simple gadget.

En bref Spyro: A Realm Beyond promet un gameplay centré sur un vol totalement libre, bien plus ambitieux que dans les anciens jeux.

Développé par Toys for Bob, le jeu sortira au printemps 2027 sur toutes les plateformes.

Ce retour vise à moderniser la licence tout en respectant son ADN, avec Spyro et sa voix originale de retour pour les fans.

Le vrai sujet, ce n’est même pas juste le retour de Spyro. C’est le fait que Spyro: A Realm Beyond semble enfin construire tout son gameplay autour d’un vol total, là où la série l’avait souvent laissé en laisse. Et ça, pour un dragon, c’est quand même la base.

Le détail qui change tout, Spyro va enfin vraiment voler

La bande-annonce montre surtout de la CGI, avec un monde très coloré, une menace qui se profile, puis quelques secondes de gameplay à la toute fin. Peu, mais assez pour voir que Spyro pourra voler librement. Pas juste planer ou suivre un couloir aérien, visiblement.

Le patron de Toys for Bob, Paul Yan, explique que l’idée était de fusionner les sensations de la série avec la capacité la plus naturelle du personnage. Il résume l’ambition ainsi : « Je me suis toujours demandé ce que cela donnerait si ces deux expériences pouvaient d’une manière ou d’une autre être réunies dans l’arsenal de capacités de base de Spyro ». Il ajoute que tout le jeu a été bâti autour de cette idée, avec un dragon petit, mais puissant, agile et physique dans les airs. Sur le papier, c’est le bon move.

Une sortie encore lointaine, mais déjà bien cadrée

Il faudra patienter jusqu’au printemps 2027. Spyro: A Realm Beyond sortira sur PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC. Il sera aussi disponible dès le premier jour pour les abonnés PC Game Pass et Game Pass Ultimate.

Aux commandes, on retrouve Toys for Bob. Pas un choix anodin. Le studio avait déjà signé Spyro Reignited Trilogy en 2018, mais aussi l’excellent Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Bref, ce retour n’a pas été confié à n’importe qui.

Un retour qui coche les bons symboles pour les fans

Autre bon signal, Tom Kenny reprendra la voix de Spyro. Paul Yan promet aussi beaucoup de fantaisie et tease une nouvelle menace censée pousser le héros vers des émotions plus profondes. Les détails restent flous, oui, mais l’intention est claire, moderniser sans perdre l’ADN de la licence.

Et c’est sans doute ce que les fans voulaient entendre. Un jeu qui regarde les grandes années de la série, sans rester bloqué en 1998.

Pourquoi ce retour n’arrive pas de nulle part ?

L’annonce n’est pas tombée du ciel. Depuis un moment, pas mal de curieux fouillaient des profils LinkedIn et d’autres indices qui pointaient vers un retour du dragon violet.

Il faut dire que Spyro Reignited Trilogy avait bien relancé l’intérêt autour de la franchise, en la reconnectant à ses racines posées par Insomniac Games dans les années 1990. Après ça, la série a connu une vraie baisse de régime, avant de bifurquer vers Skylanders, beaucoup plus éloigné de l’esprit plateforme d’origine. Spyro: A Realm Beyond donne donc l’impression de revenir à l’essentiel, avec une couche de modernité. Et pour Spyro, c’était franchement le minimum.