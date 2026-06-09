Sega officialise Crazy Taxi: World Tour pour 2027

La série arcade de Sega sort de son sommeil avec un nouvel épisode prévu en 2027. Et cette fois, Crazy Taxi veut quitter San Francisco.

En bref Crazy Taxi: World Tour marque le grand retour de la franchise de Sega.

La bande-annonce mise sur le chaos, la vitesse et un tour du monde qui élargit l’univers de la série.

Les joueurs retrouveront Axel dans une aventure arcade avec cinq villes, une campagne scénarisée et de la personnalisation de taxi.

On ne va pas se mentir, voir Crazy Taxi refaire surface sur console, ça a un petit goût de miracle. Après une longue mise au placard et un passage coincé sur mobile, la série arcade de Sega revient avec Crazy Taxi: World Tour.

Crazy Taxi va faire son grand retour

Le point le plus important, c’est peut-être celui-là. Crazy Taxi: World Tour sera le premier épisode console de la franchise depuis des décennies. Pas un spin-off oublié, pas une adaptation mobile, un vrai retour sur machines actuelles.

Crazy Taxi: World Tour est annoncé sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC, avec une sortie calée à 2027. Pour le reste, Sega n’a pas encore lâché de détails plus précis. C’est peu, oui. Mais pour une série qui dormait depuis aussi longtemps, le simple fait d’avoir une fenêtre de sortie et des plateformes claires, ça pèse déjà lourd.

Une bande-annonce entre chaos et billet d’avion

Le trailer balance exactement ce qu’on attend d’un Crazy Taxi, des rues de San Francisco, de la conduite nerveuse, du chaos partout, et une énergie qui ne cherche pas la finesse. Le tout est porté par The Offspring avec le morceau All I Want, un choix franchement logique pour ce type de retour.

On y voit un mélange de séquences de gameplay et de cinématiques. Puis, presque à la fin, un personnage file au héros un ticket pour quitter la baie de San Francisco et partir à l’international. C’est là que le sous-titre World Tour prend son sens. La série ne veut plus juste refaire son terrain de jeu habituel, elle veut l’élargir. Et ça, sur le papier, c’est la meilleure idée du reveal.

Axel reprend le volant

Les infos les plus concrètes viennent de la page Steam. On y apprend que les joueurs incarneront Axel, l’un des héros d’origine, lancé à la poursuite de ceux qui ont volé son taxi. Oui, le pitch est simple. Oui, ça colle parfaitement à l’esprit de la série.

Le jeu proposera cinq villes. Chacune permettra de rouler à des vitesses folles, d’envoyer de gros sauts et d’enchaîner les dérapages absurdes. Sega promet aussi une campagne scénarisée, avec des personnages décalés et différentes missions à remplir.

Et il y a un petit supplément qui compte toujours dans ce genre de jeu, l’argent gagné pendant les missions servira à personnaliser le taxi du joueur. Pas de quoi tout expliquer encore, mais assez pour voir la direction. Crazy Taxi est de retour, et cette fois il ne veut pas juste refaire un tour de quartier.