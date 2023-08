Samba de Amigo se fraie un chemin sur Apple Arcade

Sega invite les joueurs à se lancer dans une nouvelle quête pour rendre au monde la musique qu'il a perdue avec Samba de Amigo : Party-To-Go.

Prévu pour le 29 août prochain sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV via le service de jeux vidéo par abonnement Apple Arcade, Samba de Amigo : Party-To-Go est une version moderne et dynamique du célèbre jeu de rythme développé par l’éditeur japonais Sega. Plus de quarante chansons issues des plus célèbres genres musicaux du monde comme “The Edge of Glory” de Lady Gaga, “DADDY” de PSY ou encore “The Walker” de Fitz and the Tantrums seront disponibles dés le lancement, tandis que d’autres titres arriveront par la suite via des mises à jour régulières.

Un retour au premier plan pour Samba de Amigo

Ian Curran, président et directeur des opérations de Sega of America, a déclaré :

Party-To-Go arrive prochainement sur Apple Arcade avec de nouvelles chansons passionnantes et un mode histoire inédit que l’on ne trouve que sur ce service. Apple Arcade a accueilli nombre de nos franchises à succès, dont Sonic, Football Manager et maintenant Samba de Amigo. Cela nous a permis de nous concentrer sur la création des meilleurs jeux pour un tout nouveau public de joueurs mobiles, et nous sommes impatients de voir les fans de la série et les nouveaux venus apprécier cette version moderne de l’un de nos jeux classiques.

En plus de la sortie de Samba de Amigo : Party-To-Go sur Apple Arcade, Sega proposera également Samba de Amigo : Party Central en exclusivité sur Nintendo Switch à la même date. Enfin, Samba de Amigo VR sera disponible durant l’automne sur Meta Quest 2/Meta Quest 3/Meta Quest Pro.