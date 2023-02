Samba de Amigo : Party Central, le retour du jeu de rythme avec des maracas

Les manettes Joy-Con de la Nintendo Switch vont bientôt s'agiter comme des maracas dans Samba de Amigo : Party Central.

Couvrant une variété de genres musicaux comme l’EDM et la pop, Samba de Amigo : Party Central proposera une quarantaine de chansons ainsi qu’un vaste choix d’options de personnalisation permettant aux créateurs de rythmes de personnaliser leur style. Il existe également un mode en ligne, baptisé World Party, dans lequel les joueurs doivent suivre le rythme pour ne pas être éliminés. Mais le plus intéressant pour les fans de la licence de l’éditeur japonais Sega sera le retour du mode Love Checker qui permettra de tester la compatibilité des joueurs en fonction de la précision de leurs mouvements. En ce qui concerne les mouvements, ce nouvel opus n’utilisera pas de système de détection de mouvement ressemblant à des maracas comme son prédécesseur, ce qui obligera les joueurs à montrer leurs prouesses via les Joy-Con.

Un trailer pour Samba de Amigo : Party Central

Samba de Amigo : Party Central sortira exclusivement sur Nintendo Switch dès cet été.