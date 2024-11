Sega semble préparer un nouveau jeu Virtua Fighter

Si cette information est confirmée, c'est une nouvelle attendue depuis longtemps par les amateurs de jeux de combat.

Tl;dr Un nouveau jeu Virtua Fighter est en développement.

La dernière entrée numérotée de la série date de 2006.

Les détails sur le futur Virtua Fighter 6 restent inconnus.

Retour annoncé de Virtua Fighter

Préparez-vous, fans de Virtua Fighter, car la série de jeux de combat emblématique de Sega pourrait bien faire son grand retour. Justin Scarpone, responsable mondial du transmedia chez Sega, a laissé échapper cette nouvelle lors d’une entrevue avec VGC.

Une suite attendue depuis longtemps

La dernière entrée numérotée de la série, Virtua Fighter 5, remonte à 2006. Bien que la franchise n’ait pas été statique depuis, avec des remaniements comme Virtual Fighter 5: Final Showdown en 2015 et Virtua Fighter Ultimate Showdown en 2021, cela fait près de deux décennies que les fans attendent un jeu entièrement nouveau.

Un avenir encore incertain pour Virtua Fighter

Au-delà de cette confirmation fortuite que Sega travaille sur une suite, nous ne savons rien de ce que l’avenir pourrait réserver pour un possible Virtua Fighter 6. Il est probable que des visages familiers tels qu’Akira Yuki feront leur retour, mais tout reste possible pour les personnages et les mécaniques du jeu.

En effet, l’annonce de Scarpone a suscité beaucoup d’excitation chez les fans de la franchise. Ce retour s’inscrit dans une nouvelle ère pour Sega, qui a présenté plusieurs titres de son héritage lors des Game Awards de l’année dernière, comme Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage et Shinobi.

Cependant, la mention inattendue de Virtua Fighter par Scarpone est une véritable révélation pour les adeptes de la série. Il ne reste plus qu’à attendre de voir ce que Sega nous réserve pour ce prochain opus.