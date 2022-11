Streets of Rage : un film en préparation par le créateur de John Wick

Un film Streets of Rage est en préparation. Le créateur de John Wick, Derek Kolstad, est impliqué dans le projet.

Il faut espérer que vous, et le grand public en général, n’en avez pas encore marre des adaptations vidéoludiques, que ce soit sur le petit ou le grand écran, parce qu’un énième projet est actuellement en préparation, selon les dernières rumeurs. En effet, Lionsgate aurait acquis les droits pour un film tiré de la licence Streets of Rage, un film qui serait même écrit et produit par le créateur de John Wick, Derek Kolstad. Les sociétés de production dj2 Entertainment et Escape Artists, impliquées sur les films Sonic the Hedgehog, participent à ce projet.

Nous avions appris il y a quelque temps que Derek Kolstad travaillait sur un film Streets of Rage. Bien que les jeux n’offrent pas vraiment une trame narrative des plus riches, la série de beat-’em-up s’inscrit parfaitement dans l’œuvre du scénariste de Nobody, grand amateur de films au réalisme cru et violents. La licence semble parfaite pour cela et le timing des plus adéquats après la sortie très réussie de Streets of Rage 4 en 2020.

“Lorsque [le PDG de dj2 Dmitri M. Johnson] a mentionné pour la première fois l’idée d’un film Streets of Rage, j’ai été immédiatement emballé”, déclarait Derek Kolstad dans un communiqué, selon Variety. “Et pouvoir jouer avec Sega ? Le garçon de 10 ans en moi a encore un grand sourire aux lèvres.”

Lionsgate se charge aussi d’un film issu de la licence Borderlands, dont le tournage s’est achevé l’année dernière, mais le projet n’a pas encore de date de sortie. Parmi les nombreux, nombreux autres films et séries TV adaptées de jeux vidéo qui sont en travaux actuellement, on pourrait aussi citer un film Ghost of Tsushima, avec, aux commandes, nul autre que Chad Stahelski, le réalisateur des quatre films John Wick.