Sega dévoile un nouveau “Crazy Taxi” en monde ouvert type MMO

Le retour d’un classique de Sega : Crazy Taxi

Sega, le géant du jeu vidéo, planifie une refonte majeure de son classique culte, Crazy Taxi. Cette version revisitée, selon une interview de développeur diffusée sur YouTube, prendra la forme d’un jeu massivement multijoueur en ligne (MMO) au monde ouvert.

Un monde ouvert, une foule de taxis fous

Kenji Kanno, le producteur de la série, a confirmé que cette version renouvelée permettra à de nombreux joueurs d’y participer simultanément. L’entreprise met actuellement à l’épreuve les mécaniques du jeu, tout en aspirant à préserver l’essence des premières éditions de la franchise. Ce nouveau concept inclura des éléments propres aux MMO, comme plusieurs taxis jaunes se défiant dans une course effrénée, le tout dans une ambiance ‘california dream’ ponctuée par des voitures de police décapotables en pleine chasse.

Une immersion à saveur californienne

Inspirée par la Californie, la carte du jeu intégrera des éléments similaires à ceux d’un parc d’attractions tout en conservant le caractère ludique du titre original décrit comme AAA. “Sega est donc réellement en train de mobiliser une vaste partie de ses ressources pour cette refonte” – l’indique clairement une page de recrutement liée au projet. Signalons que le jeu est développé à l’aide du moteur Unreal Engine.

Redéploiement des classiques de Sega

Cette version remaniée de Crazy Taxi n’est qu’une des nombreuses incursions nostalgiques prévues par Sega. La société a récemment annoncé son intention de dépoussiérer plusieurs de ses anciennes propriétés intellectuelles pour en proposer des versions modernes. Parmi elles, on compte Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi et Streets of Rage. Une initiative bienvenue, malgré l’absence notable d’un reboot contemporain du déconcertant simulateur de poisson parlant, le Seaman.