La nouvelle recrue de la saison 3 de White Lotus suscite une controverse politique internationale

L'annonce de l'arrivée de Miloš Biković au casting de la troisième saison de The White Lotus suscite une controverse politique internationale. Quelle sera l'issue de cette situation délicate ?

Tl;dr L’acteur Miloš Biković rejoint le casting de la saison 3 de The White Lotus.

Cette annonce suscite une controverse politique internationale.

Le Ministère des Affaires Étrangères de l’Ukraine exprime sa déception envers HBO.

D’autres acteurs confirmés dans la nouvelle saison incluent Carrie Coon, Jason Isaacs et Michelle Monaghan.

Controverse entourant le casting de The White Lotus

Le casting de la saison 3 de la série à succès The White Lotus suscite actuellement une controverse politique internationale. L’annonce de l’acteur serbo-russe Miloš Biković comme nouveau membre du casting a provoqué une réaction de la part du Ministère des Affaires Étrangères de l’Ukraine.

La réaction de l’Ukraine

Le compte officiel du Ministère des Affaires Étrangères de l’Ukraine a publié un court clip avec la légende : @HBO, est-ce que cela vous convient de travailler avec une personne qui soutient le génocide et viole le droit international ?

D’autres acteurs confirmés

Depuis l’annonce par HBO en novembre 2022 de la saison 3 de The White Lotus, les fans ont spéculé sur les nouveaux visages qui figureraient dans la nouvelle saison. Suite à de nombreuses spéculations, les rapports de 2023 ont confirmé que Carrie Coon, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Aimee Lou Wood, Parker Posey, Walton Goggins, Leslie Bibb et Patrick Schwarzenegger apparaîtraient dans la nouvelle saison de la série.

En plus du controversé Biković, Francesca Corney, Nicholas Duvernay et Arnas Fedaravičius ont également été confirmés pour compléter le casting de la nouvelle saison très attendue. En outre, Natasha Rothwell, qui a joué Belinda dans la saison 1, reprendra également son rôle dans cette prochaine saison.

Détails sur les personnages de la saison 3

À l’heure actuelle, HBO n’a pas encore confirmé qui seront ces nouveaux acteurs ou quels rôles ils joueront dans la nouvelle saison de The White Lotus. Cependant, le populaire réseau a révélé certains détails sur les personnages de la saison 3 de The White Lotus, qui devrait inclure un patriarche, une cadre supérieure, une actrice, plusieurs mères, dont une femme de club de golf, un paria et un yogi.