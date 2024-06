The Boys : combien de temps s’écoule entre la troisième et la quatrième saison ?

Après une troisième saison explosive, The Boys revient enfin avec une quatrième saison, et moins d'un an s'est écoulé dans l'univers de la série produite par Sony pour Amazon Prime Video.

Tl;dr Un paysage modifié post-bataille Seven Tower dans la quatrième saison de The Boys.

Ryan s’intègre à Vought, Starlight évolue et les élection présidentielle sont presque terminées.

Six mois séparent la fin de la saison 3 de The Boys du début de la saison 4.

The Boys s’étend désormais sur une période de quatre à cinq ans.

Une nouvelle ère pour The Boys

La quatrième saison de la série télévisée The Boys s’ouvre dans un paysage radicalement différent, après l’apocalyptique bataille de Seven Tower qui a conclu la saison précédente. Le monde a avancé, malgré la série d’événements sombres dont il a été témoin.

Des personnages en pleine évolution

Ryan, autrefois le visage juvénile du casting de la série The Boys diffusée sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, est maintenant pleinement intégré au mode de vie de Vought. De son côté, Starlight, dont les pouvoirs ont évolué lors de la bataille contre Soldier Boy, tente de perfectionner ses compétences de vol tout en continuant ses efforts caritatifs à l’écart de l’ombre des Seven. Et alors que l’élection présidentielle est presque terminée, les Seven ont recruté un nouveau membre pour remplacer Black Noir au sein de la tour Seven rénovée.

Un saut dans le temps

Le début de la quatrième saison reste vague sur le temps écoulé depuis la fin de la saison 3. Cependant, une réplique de M.M. (Mother’s Milk) révèle que six mois se sont écoulés depuis que Butcher a révélé son diagnostic terminal au reste de l’équipe. Ce saut dans le temps aide à expliquer les progrès réalisés dans l’élection, le procès de Homelander, la fondation de Starlight et la reconstruction de Vought.

La chronologie de l’univers de The Boys

La série The Boys, qui suit globalement la réalité, s’étend désormais sur une période de quatre à cinq ans. Ce laps de temps relativement court a permis à certains personnages de connaître une croissance considérable. Ainsi, Hughie est passé d’un vendeur d’électronique à un agent de la CIA semi-compétent, et l’équipe de Butcher est passée d’un groupe d’amateurs à une équipe professionnelle.