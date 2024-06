Le nouveau leader de The Boys dévoile ses règles avant la saison 4

À l'approche de la très attendue quatrième saison de The Boys, une série qui ne cesse de repousser les limites du genre super-héroïque, un nouveau leader émerge parmi nos anti-héros préférés qui n'est autre que Marvin T. Milk.

Tl;dr M.M. est le nouveau capitaine de The Boys dans la saison 4 de la série télévisée.

Il établit de nouvelles règles pour l’équipe, affirmant son autorité.

Le changement de leadership pourrait entraîner des conflits au sein de l’équipe.

La saison 4 de The Boys sera diffusée le 13 juin 2024 sur Amazon Prime Video.

Un nouveau capitaine pour The Boys

Dans la série The Boys de Sony et Amazon, le personnage de Marvin T. Milk (ou Mother’s Milk), plus communément appelé M.M., reprend les rênes de l’équipe en tant que nouveau capitaine pour la quatrième saison. Cette décision résulte des mensonges, secrets et choix égoïstes de Billy Butcher, le précédent leader, qui ont souvent créé des tensions au sein du groupe. L’arrivée de M.M. à la tête de l’équipe est donc une réponse à ces problèmes.

And now a word from our new team captain. Chop chop, motherfuckers. pic.twitter.com/6zfcptFcrh — THE BOYS (@TheBoysTV) May 31, 2024

Un leadership affirmé avec M.M.

Suite au départ de Billy Butcher, ex-agent de la CIA, M.M. semble assumer pleinement son nouveau rôle. Dans une vidéo promotionnelle de The Boys avant l’arrivée de la quatrième saison, il souligne ses compétences organisationnelles méticuleuses en établissant cinq nouvelles règles pour l’équipe. Ces règles, qui concernent l’utilisation de Post-It, les demandes de petite caisse, la tenue des dossiers, le contrôle des armes et la propreté des bureaux, sont délivrées avec humour mais aussi autorité. “Cinq règles simples. Facile. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller vous faire voir” déclare-t-il, mettant particulièrement en avant le changement de leadership.

Les implications du nouveau leader de The Boys

Ce nouveau leadership pourrait bouleverser la dynamique du groupe de justiciers dans la nouvelle saison de The Boys. En effet, M.M. est un leader naturel, connu pour sa sagesse, sa loyauté et sa capacité à garder son calme. Contrairement à Butcher, il ne laisse jamais ses rancoeurs personnelles interférer avec le bien-être de l’équipe. Cependant, le changement de leadership pourrait également entraîner des conflits de pouvoir entre M.M. et Butcher, qui reste une figure influente au sein de l’équipe.