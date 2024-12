Amazon donne officiellement le feu vert à la série Warhammer 40K avec Henry Cavill

Amazon a officiellement confirmé l'avancement de la série Warhammer 40K avec Henry Cavill, offrant aux fans une nouvelle perspective sur l'univers épique de science-fiction.

Tl;dr Henry Cavill collabore avec Amazon pour une série sur l’univers Warhammer 40K.

Cavill est un grand fan de Warhammer 40K et participera également en tant que producteur exécutif.

Le départ de Cavill de The Witcher de Netflix a été annoncé récemment.

Henry Cavill et Amazon annoncent une nouvelle série

Henry Cavill, acteur britannique bien connu, a récemment partagé une mise à jour concernant son projet de collaboration avec Amazon pour créer une série basée sur l’univers de Warhammer 40K. Ce projet, qui avait été maintes fois teasé par l’acteur, semble désormais bel et bien en cours de réalisation, pour le plus grand plaisir des fans.

Une collaboration avec Games Workshop

Games Workshop, les propriétaires de l’univers de Warhammer 40K, sont bien évidemment impliqués dans ce projet. Cavill a déclaré avoir eu de nombreuses réunions avec eux et Amazon pour déterminer à quoi devrait ressembler cette série. Bien que la date de sortie n’ait pas encore été annoncée, cette mise à jour nous donne un aperçu prometteur de l’avancement du projet.

Un acteur passionné par l’univers de Warhammer 40K

Il est désormais bien connu que Cavill est un grand fan de Warhammer 40K. Il a souvent parlé de sa passion pour cet univers et a récemment partagé un post sur Instagram pour parler de son projet avec Amazon et Games Workshop. Il a également annoncé que son équipe et lui-même, en collaboration avec Games Workshop, ont travaillé d’arrache-pied pour créer un univers qui respecte l’envergure et la magnificence de l’univers de Warhammer.

Cavill quitte The Witcher

La nouvelle de ce nouveau projet de Cavill coïncide avec l’annonce de son départ de la série The Witcher de Netflix, où il sera remplacé par Liam Hemsworth. Des rumeurs suggèrent que Cavill aurait eu des désaccords avec la direction de la série, ce qui aurait finalement conduit à son départ.

En conclusion, les fans de Warhammer 40K peuvent se réjouir de l’arrivée prochaine de cette nouvelle série, qui sera sans aucun doute un événement majeur pour l’univers de Warhammer.